快訊

12強Live／6局下張奕接手未失分 中華3：2領先美國

京華城案「完全認罪」！朱亞虎200萬交保 今下午恢復自由

12強賽／前5支都一壘打0得分→連4支長打得3分 中華隊展現長打魅力

喪屍菸彈入侵校園抖音成販毒平台 嘉市議員要求警局強力執法

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

依托咪酯（喪屍菸彈）流竄，釀多起毒駕造成員警與民眾死亡，嘉市議員上午質詢，毒販以「平替版海洛因」為噱頭，在社群網站兜售，連青少年流行抖音TikTok也淪為販毒平台，要求市府跨部門提防制方案，防入侵校園；警局長沈炳信說，警方積極查緝；教育處長郭添財表示，校方反毒宣導、尿液篩檢防範。

議員郭定緯說，依托咪酯以電子菸形式流入校園，取得容易，成為犯罪率最高毒品之一，他曾在深夜目睹1名年輕人騎電動機車，疑施用喪屍菸彈蛇行，險發生毒駕，依托咪酯對青少年嚴重威脅，教育處應立即採購毒品初篩試劑，防堵校園染毒。

有警所長被拒檢毒犯開車衝撞致死，郭定緯建議警局參考美國做法，盤查遇到疑犯法人車，要求駕駛將車輛停靠、雙手置於方向盤，打P檔，減少駕駛逃逸風險，保障值勤員警安全。

郭定緯表示，販毒集團將依托咪酯形容「平替版海洛因」，價格低容易取得，網路群組有人販售、代購，透過青少年流行抖音購買，有賣家囂張秀出煙彈照片註明「上頭助眠麻醉煙彈」，吸引許多客戶詢問，網路社群販毒平台「目無章法！」他要求警局成立專案溯源緝毒，針對供應鏈販售點加強查緝。

迅速辨別毒品是緝毒重要關鍵，他要求警局增加毒品初篩試劑量能，嚴格執行，嘉市校外會用傳統檢驗試劑，僅適用安非他命、K他命、大麻、嗎啡、搖頭丸，無法檢測依托咪酯，教育處應加速研擬採購計畫，加強防制計畫，杜絕毒品進校園。

沈炳信說，刑大成立專案小組積極查緝，依托咪酯列第三級毒品，查獲刑事罰12件14人、施用或持有5公克以下59件65人，至今未查獲學生吸食或販毒，採購初篩檢測試劑1400劑 (含購買400劑，中央補助1000劑)，配發查緝單位使用。

郭添財說，防堵毒品進校園，持續預防宣導、加強門禁管制、列管特定人員，是否採購初篩試劑，目前委由校外會統籌辦理，因新興毒品種類多，目前採尿液檢體檢測較準確。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉市議員郭定緯（右）針對依托咪酯（喪屍菸彈）流竄，質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝
嘉市議員郭定緯（右）針對依托咪酯（喪屍菸彈）流竄，質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝
嘉市議員郭定緯（右）針對依托咪酯（喪屍菸彈）流竄，質詢警局長沈炳信。記者魯永明／翻攝
嘉市議員郭定緯（右）針對依托咪酯（喪屍菸彈）流竄，質詢警局長沈炳信。記者魯永明／翻攝

校園 毒品 販毒

延伸閱讀

嘉市青少年微電車肇事偏高 議員要求加強教育宣導

嘉市「棒球原鄉」未轉播12強 議員批未回應球迷對賽事期待

依托咪酯全台泛濫…台南掃蕩 28歲男持「喪屍煙彈」涉毒駕當場被逮

警車接送女藥頭…涉用藥逼性交 嘉市毒警染喪屍煙彈收押免職

相關新聞

高雄湖內1死2傷槍擊案 疑債務引起糾紛...無辜房客中彈亡

高雄市湖內區正義一路今天凌晨發生槍擊案，據了解，疑2夥人相約到案發透天民宅談判債務，在屋內起口角開槍打人，造成1死2傷，...

賴清德海軍基地剪綵 巧！連兩年兩次到高雄都遇槍擊案

賴清德總統今天上午10時10分許至海軍左營主持「水星營區完工啟用典禮」；但高雄今晨治安不平靜，湖內區發生一起疑8萬元賭債...

刑事局南打破獲詐團車手16人 律師偽造委任狀刺探案情

刑事局南部打擊犯罪中心查緝詐騙集團，發現魏姓律師涉嫌偽刻落網車手的家屬印章，簽署不實委任狀，疑利用陪詢刺探案情。台南地檢...

喪屍菸彈入侵校園抖音成販毒平台 嘉市議員要求警局強力執法

依托咪酯（喪屍菸彈）流竄，釀多起毒駕造成員警與民眾死亡，嘉市議員上午質詢，毒販以「平替版海洛因」為噱頭，在社群網站兜售，...

為了8萬元釀人命！高雄湖內槍擊案 4個月來第二起...警追緝行凶者

高雄市湖內區今天凌晨發生槍擊案，據調查，是因一筆賭債起糾紛，僅8萬元釀1死2傷槍擊案。

扯！高雄在地手搖飲店喊通關密語 竟能購買特製毒茶磚

高雄某手搖飲表面上販賣各類茶飲，實際上卻是將安非他命等毒品裝在各種茶葉袋中販售，顧客喊出「通關密語」就能購買特製茶磚，海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。