喪屍菸彈入侵校園抖音成販毒平台 嘉市議員要求警局強力執法

依托咪酯（喪屍菸彈）流竄，釀多起毒駕造成員警與民眾死亡，嘉市議員上午質詢，毒販以「平替版海洛因」為噱頭，在社群網站兜售，連青少年流行抖音TikTok也淪為販毒平台，要求市府跨部門提防制方案，防入侵校園；警局長沈炳信說，警方積極查緝；教育處長郭添財表示，校方反毒宣導、尿液篩檢防範。

議員郭定緯說，依托咪酯以電子菸形式流入校園，取得容易，成為犯罪率最高毒品之一，他曾在深夜目睹1名年輕人騎電動機車，疑施用喪屍菸彈蛇行，險發生毒駕，依托咪酯對青少年嚴重威脅，教育處應立即採購毒品初篩試劑，防堵校園染毒。

有警所長被拒檢毒犯開車衝撞致死，郭定緯建議警局參考美國做法，盤查遇到疑犯法人車，要求駕駛將車輛停靠、雙手置於方向盤，打P檔，減少駕駛逃逸風險，保障值勤員警安全。

郭定緯表示，販毒集團將依托咪酯形容「平替版海洛因」，價格低容易取得，網路群組有人販售、代購，透過青少年流行抖音購買，有賣家囂張秀出煙彈照片註明「上頭助眠麻醉煙彈」，吸引許多客戶詢問，網路社群販毒平台「目無章法！」他要求警局成立專案溯源緝毒，針對供應鏈販售點加強查緝。

迅速辨別毒品是緝毒重要關鍵，他要求警局增加毒品初篩試劑量能，嚴格執行，嘉市校外會用傳統檢驗試劑，僅適用安非他命、K他命、大麻、嗎啡、搖頭丸，無法檢測依托咪酯，教育處應加速研擬採購計畫，加強防制計畫，杜絕毒品進校園。

沈炳信說，刑大成立專案小組積極查緝，依托咪酯列第三級毒品，查獲刑事罰12件14人、施用或持有5公克以下59件65人，至今未查獲學生吸食或販毒，採購初篩檢測試劑1400劑 (含購買400劑，中央補助1000劑)，配發查緝單位使用。

郭添財說，防堵毒品進校園，持續預防宣導、加強門禁管制、列管特定人員，是否採購初篩試劑，目前委由校外會統籌辦理，因新興毒品種類多，目前採尿液檢體檢測較準確。

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