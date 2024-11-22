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為了8萬元釀人命！高雄湖內槍擊案 4個月來第二起...警追緝行凶者
高雄市湖內區今天凌晨發生槍擊案，據調查，是因一筆賭債起糾紛，僅8萬元釀1死2傷槍擊案。
據了解，林姓男子（37歲）借一筆賭債28萬元給綽號「阿龍」的男子，已還20萬元，今天凌晨，林男應賴姓邀約，到湖內區正義一路蘇姓男子（44歲）承租的透天樓房，協調所剩的8萬元的債務，林男帶周姓男子（32歲）夫妻赴約。
賴姓男子與3名同夥，賴下車後進入屋內起衝突，另3人持球棒入內毆打林男，傳出槍聲。
房屋租客蘇姓男子腹部遭擊中1彈，周姓男子胸部中1彈，疑其中1發子彈貫穿，再打中林的右手，屋內1樓血跡斑斑，賴等人馬上乘車逃逸。
警、消將腹部中彈的蘇姓男子送岡山高醫，再轉送高雄榮總醫院急救，今天上午7時許不治。周姓男子胸部中彈，送台南成大醫院，在加護病房觀察、林姓男子頭部等處受傷，送義大醫院治療時，才發現右手也疑遭貫穿的子彈打中。
這是高雄市近4個月以來，發生的第二起槍擊命案。8月15日在高雄市左營區明華一路某桌遊店外，屏東縣崁頂鄉代會主席楊芷瑜的丈夫、綽號「鴨頭」的陳姓男子，遭楊姓男子開10槍狙擊，送醫不治，楊男在案發後向左營警分局投案，也稱是為了50萬元賭債而殺人。警檢懷疑幕後有人指使楊埋伏狙殺陳，但是楊經羈押調查，仍稱是自己為賭債殺陳，沒人指使。
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