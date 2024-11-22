扯！高雄在地手搖飲店喊通關密語 竟能購買特製毒茶磚

高雄某手搖飲表面上販賣各類茶飲，實際上卻是將安非他命等毒品裝在各種茶葉袋中販售，顧客喊出「通關密語」就能購買特製茶磚，海巡署偵防分署新竹查緝隊接獲情資，持搜索票查獲安非他命204.9公斤、K他命305.6公斤，並將陳姓老闆依毒品罪嫌送辦。

新竹查緝隊接獲情資，陳男在小港區經營手搖飲料店，利用兼售袋裝茶葉之便，將鐵觀音、紅茶、綠茶等茶葉袋填裝二、三級毒品販售，新竹查緝隊9月11日持搜索票，會同宜蘭查緝隊、鳳山查緝隊、台中市大雅分局及高雄市左營分局等單位組成專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦。

新竹查緝隊表示，專案小組經資料比對分析，並嚴密跟監，掌握陳男將大量安非他命、K他命等毒品填裝入茶葉袋中作為掩護，並將這些茶袋放置手搖飲料店內販售。新竹查緝隊見時機成熟，即發動查緝勤務，在陳男駕駛車輛內及手搖飲料店查獲大量利用茶葉袋外包裝毒品。

據了解，該手搖飲店雖非連鎖品牌，但在地頗受歡迎，陳男的「毒品茶葉磚」除了販賣熟客外，若到店裡購買飲料喊出「通關密語」，也能買到安非他命、K他命等毒品。而陳男遭移送法辦後，該店多天未營業，甚至還有顧客至手搖飲粉絲頁詢問：「經過多天都沒開」。

新竹查緝隊呼籲，毒品影響國內治安及國人健康至鉅，將持續結合檢、警、調、海關等單位，全力執行毒品查緝工作，此案將持續向上溯源，維護國人身體健康及社會經濟穩定，民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安進一份心力。

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