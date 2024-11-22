高雄槍響1人死亡 警察局長林炎田：8萬元賭債引起

繼屏東角頭鴨頭是在高雄遭槍擊身亡後，今晨湖內又發生槍擊案1死2傷，市長陳其邁要求警方盡速破案。警察局長林炎田表示，此起槍擊案是因為8萬元賭債引起，已明確鎖定凶嫌及車輛，有信心在最短時間把相關犯嫌緝捕到案。

今早高市議會總質詢，市長陳其邁第一時間未針對此案發表意見，由警察局長林炎田對外說明。

林炎田表示，今天凌晨這件槍擊案，初步清查是8萬元賭債引起，雙方互約產生口角爭執，其中一名犯嫌突然開槍造成一個當事人送醫身亡，另兩名傷者都平安救治中；從現場採證、調閱周邊影帶，已經明確鎖定犯嫌及車輛，報請橋頭地檢署指揮偵辦。

林炎田說，有信心在最短時間內將凶嫌緝獲到案，在過往的槍擊案件，警方都在幾小時、一日內把相關犯嫌槍捕到案，報請聲押，會以強勢作為維持高雄治安平穩，「對於高雄作案的各類案件，我們都有強力打擊的決心，有信心在最短時間破案，維持高雄為平安城市」。