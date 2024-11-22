高雄湖內1死2傷槍擊案 疑債務引起糾紛...無辜房客中彈亡

高雄市湖內區正義一路今天凌晨發生槍擊案，據了解，疑2夥人相約到案發透天民宅談判債務，在屋內起口角開槍打人，造成1死2傷，其中1發貫穿其中1人，又打中另一人右手，確實狀況仍由警方調查中。

據了解，死者蘇姓男子（44歲）是租這棟樓房的其中1名房客，與債務糾紛無關，但受傷的林姓男子（37歲）與賴姓男子相約到此處談債務問題，林與朋友周姓男子（32歲）及周的妻子林姓女子夫妻一起進屋，今天凌晨零時40分左右，另一夥人至少3人進屋，與林男發生衝突才發生槍擊案。

據悉，賴姓男子夥同至少2人同乘車到場，賴進屋後與林發生衝突，另2人拿棍棒進屋，其中有人拿槍柄打林的頭部，另2人拿棍棒痛毆林等人，不久傳出槍聲。

房屋租客蘇姓男子腹部遭擊中1彈，周姓男子胸部中1彈，疑其中1發子彈貫穿，再打中林的右手，屋內1樓血跡斑斑，賴等人馬上乘車逃逸。

警、消據報，將腹部中彈的蘇姓男子送岡山高醫，再轉送高雄榮總醫院急救，今天上午7時許不治。胸部中彈的周姓男子送台南成大醫院，在加護病房觀察；林姓男子頭部等處受傷、右手也疑遭貫穿的子彈打中。