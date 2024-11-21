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竹聯幫明仁會富二代涉販毒 美國引渡回台羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫明仁會富二代小開鍾成恩，在美國當高球教練，去年涉從美國寄送沙發國際郵包，裡面夾藏51公斤、黑市逾1億元的大麻來台，檢警先在國內逮捕7名運毒車手，並對鍾男發布通緝；刑事局與美方執法機關合作，本月20日派員赴洛杉磯將鍾男押解回台，解送台北地檢署歸案後，檢察官游欣樺依串滅證及逃亡之虞聲押禁見鍾男獲准，持續追查幕後藏鏡人。

據了解，年僅30歲的鍾成恩是高爾夫選手，因父親從事營造業，家境頗為富裕，常往返台美兩地，經營YouTube頻道分享揮桿技巧，也參加不少國內外高爾夫巡迴賽，沒想到誤入歧途加入竹聯幫。

鍾成恩以學生簽證赴美後，一直待在洛杉磯住處，他被明仁會吸收，在美國以低價購買大麻，再走私闖關回台高價販售牟利，初估僅花費1至200萬元購買大麻，若順利闖關成功，可獲利上億元利益，暴利逾50倍。

全案緣起於去年10月2日，關務署台北關查驗2個自美國舊金山進口沙發內，查獲30包、17公斤的大麻，由保三總隊及刑事局國際科成立專案小組，報請北檢檢察官游欣樺指揮。專案小組查獲負責接貨的陳姓男子後，10月18日又查獲3個沙發郵包，夾藏60包、33公斤的大麻，總計查獲51公斤。

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擔任高爾夫球教練竹聯幫明仁會富二代小開鍾成恩，涉及運輸大麻遭檢方羈押禁見。示意圖／ingimage
擔任高爾夫球教練竹聯幫明仁會富二代小開鍾成恩，涉及運輸大麻遭檢方羈押禁見。示意圖／ingimage
擔任高爾夫球教練竹聯幫明仁會富二代小開鍾成恩，涉及運輸大麻遭檢方羈押禁見。 記者張宏業／攝影
擔任高爾夫球教練竹聯幫明仁會富二代小開鍾成恩，涉及運輸大麻遭檢方羈押禁見。 記者張宏業／攝影

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