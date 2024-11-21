2年沒交租也沒催 暖心房東想起上門找…女租客竟已成白骨

台北市萬華區雅江街一處出租套房，昨天傍晚發現51歲林姓女租客陳屍床上，死亡時間超過半年已成骨骸，警方勘驗，目前研判沒有外力介入疑為病逝，已通知死者父親，父親表示死者今年農曆春節曾返家吃飯，平時極少聯繫，不料女兒已經離世。

據了解，死者近兩年沒有繳交房租，去年5月，61歲林姓房東向女子催租，當時林女表示自己患病，希望房東能寬限她一段時間，讓她有工作收入時再繳交房租，房東好心答應，由於房東有多處房屋出租，沒有注意到林女一直沒有交租，房東自己也忘記此事。

昨天林女的隔壁套房張姓鄰居，因為水電問題通知房東到場解決，房東到場後才想起好久沒有和林女聯繫，敲門沒有回應，拿出備用鑰匙開門查看，這才發現林女已成骨骸，嚇得趕緊報警處理。

張姓鄰居說，今年4月，曾聞到一股異味，但當時沒有留意。警方勘驗現場，發現套房內抽風機一直運作，懷疑大部分異味被排出屋外，屍水被床鋪吸收，至於詳細死因有待後續釐清。