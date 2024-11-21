高雄男教師上課帶槍恐嚇女老師 「卡彈」讓她逃離死神

曾在高雄小港區某國中當代理老師的黃姓男子，涉嫌持槍、電擊棒恐嚇同校女老師，幸好槍枝「卡彈」才未發生憾事，黃事後將槍枝藏在學務處沙發上，黃男被逮後收押迄今，檢警鑑定槍枝具有殺傷力，依槍砲、恐嚇、殺人未遂等罪起訴黃男，法院裁定黃再延押兩個月。

30歲黃男去年到校任職，與另名年齡相仿的校內樂團劉姓代理女老師交往近3個月，2人因感情糾紛分手後，黃男仍心有不甘。

今年6月中旬，黃帶著網路購買的改造手槍、美工刀等物到學校埋伏，先躲在劉女轎車附近，等劉女下課後準備開車離開時，突然現身與劉女起爭執。

黃男事後持改造手槍朝劉女擊發，但槍枝「卡彈」，劉女趁黃男排除故障時逃逸，正巧碰到另名黃姓女老師騎機車經過，馬上向黃女求援。

黃女見狀先擋在黃男、劉女前面，黃一度再持槍朝劉女方向射擊，但扣動扳機後又「卡彈」，黃女則安撫黃男冷靜，並將黃請到學務處「喝茶」，等警方到場後，便將黃男逮捕。

劉女事後受到驚嚇，身體也因爭執有多處瘀青，在家靜養、平復情緒，黃男則被高雄市教育局解聘，且永不聘用，檢警並將黃男依槍砲、恐嚇、傷害等罪嫌送辦。

檢方聲押後由法院裁定羈押。檢警鑑定黃男持有的槍枝具有殺傷力，依槍砲、恐嚇、殺人未遂等罪起訴黃男。

法院審理期間，法官發現黃男在學務處時，曾把槍枝藏在沙發底下，企圖湮滅犯案工具，認定黃有滅證行為，裁定續押２個月。