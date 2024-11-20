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影／IG抽獎陷詐騙…新北男淪為人頭戶 警逮車手查獲槍枝毒品

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名蔡姓男子誤信「假中獎」詐術，將提款卡及銀行帳戶提供給詐騙集團，淪為人頭帳戶遭警示，警方獲報循線追查，18日持搜索票至淡水某出租套房逮捕37歲郭姓車手，同時查獲改造手槍和大批毒品

蔡男於9月間，參加IG社群某家具廠商抽獎活動，接獲中獎通知並依要求匯款2萬8千元「核實金」到指定帳戶，仍遲遲未收到獎金及獎品，接著又聽從指示將5張金融卡放置淡水捷運站置物櫃被取走。

結果當晚就接到銀行通知，帳戶遭警示，帳戶裡的9萬多元也被提領一空，才驚覺受騙，報警求助。

淡水警方調閱捷運站及周邊監視器，發現37歲郭姓男子取走置物櫃提款卡，經多日蒐證埋伏，18日中午持搜索票至郭男位於淡水區學府路租屋處，共搜出改造手槍1把、槍管1支、子彈7發。

還有安非他命3包（24公克）、4瓶含有依托迷酯成份電子煙油、6瓶含卡西酮成份煙油、1瓶含安非它命成份煙油（共計377公克）、現金5千元及3支手機等贓證物，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

淡水警方持搜索票至郭男租屋處，搜出改造手槍1把、安非他命3包（24公克）、11瓶含毒品份電子煙油、現金5千元及3支手機等贓證物。記者林昭彰／翻攝
淡水警方持搜索票至郭男租屋處，搜出改造手槍1把、安非他命3包（24公克）、11瓶含毒品份電子煙油、現金5千元及3支手機等贓證物。記者林昭彰／翻攝
淡水警方持搜索票至郭男租屋處，搜出改造手槍1把、安非他命3包（24公克）、11瓶含毒品份電子煙油、現金5千元及3支手機等贓證物，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及詐欺罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
淡水警方持搜索票至郭男租屋處，搜出改造手槍1把、安非他命3包（24公克）、11瓶含毒品份電子煙油、現金5千元及3支手機等贓證物，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及詐欺罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
淡水警方持搜索票至郭男租屋處，搜出改造手槍1把、安非他命3包（24公克）、11瓶含毒品份電子煙油、現金5千元及3支手機等贓證物。記者林昭彰／翻攝
淡水警方持搜索票至郭男租屋處，搜出改造手槍1把、安非他命3包（24公克）、11瓶含毒品份電子煙油、現金5千元及3支手機等贓證物。記者林昭彰／翻攝
37歲郭姓詐欺車手至捷運站置物櫃取走被害人的金融卡，被警方鎖定身分，循線逮捕。記者林昭彰／翻攝
37歲郭姓詐欺車手至捷運站置物櫃取走被害人的金融卡，被警方鎖定身分，循線逮捕。記者林昭彰／翻攝

毒品 淡水

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