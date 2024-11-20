影／IG抽獎陷詐騙…新北男淪為人頭戶 警逮車手查獲槍枝毒品

新北市1名蔡姓男子誤信「假中獎」詐術，將提款卡及銀行帳戶提供給詐騙集團，淪為人頭帳戶遭警示，警方獲報循線追查，18日持搜索票至淡水某出租套房逮捕37歲郭姓車手，同時查獲改造手槍和大批毒品。

蔡男於9月間，參加IG社群某家具廠商抽獎活動，接獲中獎通知並依要求匯款2萬8千元「核實金」到指定帳戶，仍遲遲未收到獎金及獎品，接著又聽從指示將5張金融卡放置淡水捷運站置物櫃被取走。

結果當晚就接到銀行通知，帳戶遭警示，帳戶裡的9萬多元也被提領一空，才驚覺受騙，報警求助。

淡水警方調閱捷運站及周邊監視器，發現37歲郭姓男子取走置物櫃提款卡，經多日蒐證埋伏，18日中午持搜索票至郭男位於淡水區學府路租屋處，共搜出改造手槍1把、槍管1支、子彈7發。