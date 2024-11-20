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高爾夫球選手涉走私毒品 沙發夾藏市價1億元大麻從美寄來台

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫明仁會成員鍾姓男子是高爾夫球選手，在美國當高球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，被海關搜出市價1億元的51公斤大麻乾燥花。美方在美查獲鍾，今遣送抵台，刑事局陸續拘提7人依毒品罪移送。

據了解，30歲鍾姓男子家境富裕，常往返美國，在美教授高爾夫球，經營YouTube頻道分享揮桿技巧等教學影片，參加不少國內外高爾夫球巡迴賽。

警方調查，鍾在美國洛杉磯利用沙發的收納空間夾藏大麻，以發泡劑固定，寄空運郵包來台；關務署台北關以X光檢查發現有異，去年10月2日攔截2個沙發郵包，搜出17.21公斤的30包大麻乾燥花，18日攔截3個沙發郵包，起獲33.87公斤的60包大麻乾燥花。

刑事局國際科偵一隊獲報跟監物流，去年10月4日至今年4月22日，在台北、新北、桃園市拘提收貨者、仲介等7人，搜出大麻軟糖65顆、毒品咖啡包51包及大麻煙油86支，查出鍾是主嫌，前年初出境以學生簽證入境美國未再返台，請求美方協查；台北地檢署去年11月21日發布通緝，函文外交部註銷護照。

美國國土安全調查署（HSI）、緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI）及洛杉磯警察局（LAPD）追查，前天晚間赴鍾的洛杉磯住處查獲到案，他逾期居留被驅逐出境，由刑事局兩名幹員在洛杉磯機場押解搭機，今上午抵達桃園國際機場，帶回刑事局調查，他初步否認運毒。

另7名犯嫌均坦承犯案，檢方聲押陳姓、許姓男子獲准，令魏姓、陳姓、蔡姓及兩名林姓男子3至10萬元交保。

竹聯幫明仁會成員鍾姓男子在美國當高球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，被海關搜出市價1億元的51公斤大麻乾燥花。記者李奕昕／攝影
竹聯幫明仁會成員鍾姓男子在美國當高球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，被海關搜出市價1億元的51公斤大麻乾燥花。記者李奕昕／攝影
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