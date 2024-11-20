陳啓昱偷渡的國家眾說紛紜 檢調也不敢排除還躲國內
涉光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱，台南地檢署4日發布通緝，他的下落眾說紛紜，鏡周刊今報導傳聞他從高雄林園海邊偷渡至菲律賓，另有一說是偷渡到越南；不過檢調警不排除他還在國內的可能性，持續緝捕。
據了解，檢方發布通緝後，刑事局11日發布於重要緊急查緝專案列表，也透過將陳啓昱相關照片、資料，透過駐外聯絡官提供給菲律賓等東南亞國家的當地警方，希望獲取更多情資。
鏡周刊報導指坊間盛傳陳啓昱獲無保請回的隔天，就從高雄林園海邊偷渡菲律賓；對此，1名待過林園轄區的刑警說，林園僅中芸漁港，規模不算大，且相鄰屏東東港，可能更方便潛逃，對於林園偷渡的說法抱持懷疑態度。
對於陳啓昱疑似潛逃出境，南部地方上也傳出另個說法，陳啓昱可能「坐桶子」到免簽證的越南，再改搭飛機到別的國家。
據指出，檢調所展開的「亡羊補牢」，回溯陳啓昱從上月23日聲押獲裁定無保釋放之後的蹤跡，調閱監視器沒辦法掌握他的去向，也還沒發現陳有使用其他手機門號與親友聯繫，只能持續訪查他身邊親近的人，抽絲剝繭逃亡方向，不過檢調綜合各項事證，不敢排除陳啓昱還躲在國內某處的可能性。
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