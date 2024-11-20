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PEETA葛格涉持有大麻電子煙 緩起訴支付公庫15萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

健身網紅「PEETA葛格」（本名黎育欽）今年3月間因涉嫌持有、吸食大麻被捕，現場並查扣到1包大麻及大麻電子煙，PEETA葛格否認吸毒，日前尿液毒品檢驗報告呈陰性涉施用二級毒品部分不起訴，持有部分今認定他持有大麻電子煙給予緩起訴，支付公庫15萬元。

健身網紅「PEETA葛格」（右）。圖/本報資料照片
健身網紅「PEETA葛格」（右）。圖/本報資料照片

台北地檢署今偵結PEETA葛格涉持有大麻罪嫌，放在開放式空間的外套口袋1包大麻並無其DNA因而給予不起訴；位於健身房倉庫個人置物櫃中的大麻電子煙（有第二級四氫大麻酚電子煙，毛重34.07公克），檢驗出PEETA葛格的DNA，PEETA葛格坦承持有大麻電子煙。

PEETA葛格供稱，健身房員工都可以自由進出休息室，「我衣服口袋查扣毒品不是我的，不知道是誰放進去」。此部分經鑑識小組採證，未發現可以比對的指掌紋、DNA，加上毒品查扣地點非私人空間，不排除毒品遭有心人士所放，此部分不起訴處分。

檢察官認為，他持有大麻電子煙一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，深表悔悟，歷經司法偵查應有所警惕，考量犯罪情節輕微，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫15萬元。

PEETA葛格今年2月剛離婚，3月前往赴泰國旅遊返台不久，就在同月15日遭警搜索其位於北市南京東路經營的健身房及倉庫等處，並在辦公室內起出一包大麻（毛重17.03公克，淨重9.78公克），警方於是將他採尿後，依涉犯毒品條例送辦。日前因驗尿結果呈陰性，檢察官認定吸食毒品部分罪證不足處分不起訴。

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