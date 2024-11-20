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為319槍擊案辭職...任期最短警政署長 張四良離世享壽83歲
警政署前署長張四良，昨天（19日）凌晨辭世過世，享壽83歲，警政署已經與張四良家屬聯繫，並將協助治喪事宜。當年任職僅短短9個月，就因發生319槍擊案於2004年4月黯然請辭，成為任期最短的署長。
張四良為中央警官學校30期刑事系畢業，文化大學政治學研究所碩士，歷任北市警局副局長、保三總隊長、花蓮縣警局長，航警局長等職務，人際關係良好。
在台北市刑事警察大隊任職期間，與侯友宜、陳文禮及後來當上警政署長的丁原進並稱「掃黑四巨頭」，黑道聞名喪膽。而張四良最為人稱頌的戰功則是，民國76年，一舉擒下「瘋琴」盧照琴，並追出龐大槍械彈藥，張四良也因而聲名大噪，不過，張四良官場行路並未因而順暢。
張四良2003年7月，由航空警察局局長升任警政署長，首創航警局長接下署長大位的先例，但當年也為319槍擊案而請辭警政署長，從2003年7月接掌警政署到2004年4月15日卸任，上任僅9個月，是任期最短的警政署長。
在任時，張四良不受行政院長游錫堃欣賞，加上認為政治干預警政太深，早讓他深感不如歸去，在卸任時，他大笑終於又可以大口喝酒、大塊吃肉，不用三更半夜被長官叫起床責罵。
張四良因為名字諧音，警界都暱稱他為「四兩」，他近日才和過去的部署及友人聚餐，誰知道轉眼就接獲他離世消息，張四良前署長靈堂設於台北市中山區民權東路二段123號「玉佛山生命會館」將開放親友弔唁，告別式將12月7日（周六）舉行。
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