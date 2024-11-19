北市通緝犯遭警搜出槍彈 他落網稱：10多年前當兵偷的

任姓男子遭判7月徒刑在身，不到案選擇逃亡，日前被人舉報窩藏在中山區林森北路民宅，轄區員警到場盤查，果然查獲他，同時在屋內找到1把模擬槍、3把空氣手槍，以及兩顆制式子彈，他供稱手槍是生存遊戲買來玩的，子彈則是「當兵時偷走的」，警察大驚，目前已經送刑事局檢驗，釐清槍枝、子彈來源。

中山警方15日下午3點多接獲檢舉電話，對方稱「有通緝犯在林森北路107巷X號，警察快來抓」，員警依職權上前了解，到指定地發現大門敞開，詢問後進入，發現被舉報人任男（36歲）在屋內打電動。

警方依法盤查他身分，果然確定是侵佔罪通緝犯，當場逮捕，並在他隨身處查獲一把模擬槍，經執行附帶搜索，再查獲3把空氣手槍、2顆子彈，安非他命吸食器1組；初步檢驗，3把空氣手槍無殺傷力，但模擬槍有違反槍砲罪疑慮，而子彈是制式子彈。

任男供稱，手槍是自己玩生存遊戲時，買來收藏、摸一摸使用，沒有拿去公共空間過，而子彈則是10多年前，年輕當兵時負責管理彈藥庫，趁隙夾帶、偷走的，警方大驚，依規定送刑事局檢驗，並追查槍枝、子彈來源，警詢後被依毒品、槍砲罪移送法辦；通緝部分則解送歸案。

據了解，任男今年5月因身背侵佔罪被判刑7月徒刑未到案，因此遭通緝。

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