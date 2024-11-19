新北男持槍討債拉扯突走火 子彈穿窗擊傷隔壁屋主女友

新北市46歲林男昨天凌晨至黃男住處找郭男商談債務，雙方一言不合發生爭執，林男掏槍威嚇時與郭男發生拉扯導致槍枝走火，子彈穿過玻璃擊中隔壁房的黃男林姓女友右手。中和警獲報展開追緝迅速將林男逮捕，詢後依殺人未遂、槍炮罪嫌送辦。

據了解，58歲郭男日前積欠46歲林男30多萬元賭債，林男催討多時但郭男都未還錢。昨天凌晨5時許林男得知郭男至三重區65歲黃姓友人住處聊天，竟攜槍前往黃男住處找郭男理論。

雙方見面後一言不合發生口角，林男竟掏出預藏的改造手槍威嚇，郭男見狀立即上前欲搶下手槍，雙方拉扯過程中槍枝不慎走火擊發，子彈穿過輕隔間玻璃窗後擊中正在隔壁房間內玩手機之黃男女友林女（49歲）右手掌。林男犯案後立即逃逸，黃男見林女手掌血流如注，立即開車載林女至雙和醫院急救。