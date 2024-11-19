原來藏毒心虛！高雄男開車拖行2警害受傷

高雄市警方今天上午攔查違規轎車，開車的孔姓男子在員警探身進車內加速離去，2員警險遭拖行跌倒受傷，警方逮捕他後，中午返回查緝他的地方找到毒品。

今天上午10時30分許，高雄市警新興分局前金所劉姓巡佐和王姓警員，在前金區六合二路發現1輛白色轎車違違規停車，上前要開車的孔姓男子（58歲）下車，見男子手臂似乎有針孔痕跡，進一步盤查車內是否有違禁物品，其中劉姓巡佐發現車內有針筒，探身進入車內，不料男子竟然啟動車輛，不管劉還探身車內便加速逃離，致2員警險些遭拖行，跌倒受傷。

警方表示，新興警分局前金分駐所員警險遭拖行，分別有左、右腳擦挫傷，前往醫院檢查均無大礙。

案發後，警方成立專案小組循車追人，今天上午11時許，在高雄市苓雅區林森二路，發現孔姓男子，立即擁上逮捕他，後來經調查，他被捕前已藏起身上毒品。

今天中午，警方帶他到林森二路他落網處旁邊的巷子，找出他涉嫌藏放的4包毒品，包括疑似海洛因約2公克、安非他命約37公克，依帶回妨害公務和違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。