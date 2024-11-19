影／高雄警盤查違規車…探查入內遭拖行 2警倒地受傷

高雄市警方今天上午攔查違規轎車，員警開車門、身體探入車內，不料開車男子加速逃離，將警員險些遭拖行，幸無大礙。警方在半小時後找到涉案的孔姓男子，正追查全案。

今天上午10時30分許，高雄市警新興分局前金所巡邏員警在前金區六合二路發現1輛白色轎車違違規停車，上前要開車的男子下車，見男子手臂似乎有針孔痕跡，進一步要盤查車內是否有違禁物品，不料男子竟然啟動車輛，不管員警身子探入車內，加速要逃。

2名員警制止開車男子，探身車內的警員幾乎被轎車拖行，跌倒路上，另1名警員趕緊扶起倒地的員警，2人擦挫傷，幸無大礙。

警方通報查緝這輛白色轎車，約半小時後，在新興區林森二路，發現開這輛車的孔姓男子（58歲）由1棟大樓外出，立即圍上將孔男帶回查辦妨害公務罪嫌。