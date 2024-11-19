菲籍移工狠殺女友 臟器全沖馬桶…國審庭流淚道歉家屬

桃園中壢一名菲籍移工蜜雀兒去年7月間與交往2年的同鄉男友馬克在租屋處起口角，遭馬克勒頸持刀揮砍死亡，馬克殺紅眼將她開腸剖肚，甚至將部分臟器沖入馬桶，檢方依家暴殺人罪嫌起訴；桃園地院今開國民法官庭審理，馬克啜泣向到場的被害家屬道歉，而其家屬則當庭痛哭失聲。

檢方今開庭公布有關馬克的量刑前社會鑑定報告，經檢驗馬克過去有賭博惡習，因此與蜜雪兒因金錢糾紛出現嫌隙，馬克過去與異性相處長期有問題，對母親依賴性高，而馬克認為母親有不正當男女關係，因此馬克得知蜜雪兒移情別戀後，感到被背叛、欺騙憤而殺害對方，同時帶有對母親的恨意。

鑑定報告指出，馬克犯案後僅求刑4至5年刑責，至今仍缺乏同理心，無明顯悔意，低度矯正教化可能及高度再犯風險，蜜雪兒家屬則表示事發後一年多仍難以接受事實，希望對馬克求處死刑。

對此其辯護人說，馬克過去的工作表現中主管給予肯定，在菲律賓沒有犯罪紀錄，生長過程中遭父母欺騙，而與蜜雪兒的相處過程中感到自尊心受損、金錢糾紛等。馬克則說，犯案後在看守所期間曾夢到蜜雪兒想殺他，現在知道自己的犯行很嚴重，這段時間常祈禱天主原諒他，並當庭啜泣與蜜雪兒家人道歉，被害家屬則當庭痛哭失聲，無法自己。

先前檢方起訴內容，30歲VELASCO MARK DAVE（中文譯名馬克）與36歲RED MICHELLE SELDA（中文譯名蜜雀兒）前為交往2年情侶，曾同居在蜜雀兒位於中壢區的租屋處。

去年7月17日晚間6點多，馬克與蜜雀兒在租屋處因感情問題起口角，馬克竟痛下殺心，先使掐勒女友頸部致無法動彈，隨即持刀猛刺女友腹部、胸口及頸部，造成蜜雀兒多處是傷，大量失血，其中胸口處的傷口貫穿左上肺葉和刺入左心室深度達5至7公分死亡。

然而馬克犯案後為毀屍滅跡，先將屍體拖至廁所沖洗血跡，隨即竟以廚房的切肉刀自女友胸口處至腹部剖開，並將多個體內器官分割後沖入馬桶，又拿漂白水往屍體沖淋，試圖毀壞屍體。

當晚馬克取走蜜雀兒皮夾內的金融卡、銀行提款卡及手機，再將部分人體器官及沾血的物品裝入垃圾袋，帶出門丟棄在八德區公司宿舍垃圾桶，僅留2張金融提款卡。由於蜜雀兒隔日未到班，雇主及仲介上門尋人驚覺不對嚇壞報警，警方在當天逮到犯案男友，揭發驚人分屍命案。

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