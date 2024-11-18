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高鐵「亮刀客」北部犯案中部落網 檢察官訊後聲請羈押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

一名男子本月16日在高鐵814車次列車上亮刀，警方昨在南投縣魚池鄉拘獲涉案的陳姓男子到案，查出陳因與劉姓女乘客爭執、爆發肢體衝突亮刀，今天將陳依傷害、恐嚇罪移送台北地檢署偵辦，檢察官李堯樺偵訊後向法院請羈押陳。

檢警調查，陳姓男子16日一早購買自由票從台中搭乘高鐵北上，因車廂座位客滿，決定在車廂間通道席地而坐；上午10時列車行經苗栗站，被害人劉女見陳坐在地上，直接抬腳跨越陳的身體，引起陳的抱怨，劉女不以為然，繼續往其他車廂移動。

列車後來行經板橋站，陳起身走到第10車廂找劉女理論，旁人見狀勸阻，陳一怒之下將背包摔在地上，不慎掉出一把尖刀，陳撿起尖刀插在一旁的椅背折疊餐桌上，並毆打劉女，列車抵達台北站後陳下車逃逸。

警方接獲報案過濾監視器，鎖定40至50歲的陳姓男子涉案，還發現陳涉案後多次變裝、製造斷點規避查緝，昨天下午3時55分循線在南投縣魚池鄉拘獲陳，將陳押送鐵路警察局台北分局偵處。

陳姓男子到案後昨晚拒絕夜間訊問，今天早上偵詢後移送台北地檢署，檢察官複訊，認陳涉犯傷害及恐嚇公眾安全罪犯罪嫌疑重大，且有事實足認其有湮滅證據之虞，向法院聲請羈押陳。

高鐵814車次日前傳出持刀案，警方鎖定陳姓男子涉案。記者李隆揆／翻攝
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南投縣 檢察官 高鐵

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