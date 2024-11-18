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刑事局搜水房集團....涉案夫妻把平板、手機丟下13樓滅證

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓夫妻等人涉利用14間人公司，與三方支付公司簽訂代收合約後，替博弈集團洗錢，刑事局中打去年中獲報展開調查，今年10月在台北、台中等地搜索，郭姓夫妻見警方上門，還將合約、手機、平板電腦等犯罪工具，從13樓丟出，但全程都被辦案人員掌握，檢警初查，此案不法金流至少數十億元，檢方訊後命13名涉案人交保，擴大追查。

刑事局經濟科、詐欺犯罪防制中心在去年9月、10月間獲報，劉姓男子設立的公司才甫開戶，但卻隨即有大筆金流往來，疑有交易異常狀況，刑事局交由刑事局中打三隊展開調查，中打三隊報請台中地檢署檢察官鐘祖聲指揮後，與台北、新北、台中、嘉義、南投等地單位，合組專案小組偵辦。

專案小組經一年的分析金流，查出郭姓男子（45歲）與妻子等人，涉成立14間人頭公司，與台北市信義區林姓男子的三方支付公司簽立代收合約，提供博弈網站出入金服務，若博弈網站與賭客有出入金糾紛，林男的公司也會協助和解，提供虛假文件給警方，偽裝合法交易。

專案小組今年10月初前往台北信義、台中北屯收網，辦案人員前往郭姓夫妻位於台中住處大樓搜索時，郭姓夫妻見事跡敗露，連忙將合約書、手機、平板等犯罪工具，往13樓的窗戶外丟擲，辦案人員發現後，連忙阻止，也涉險攀爬出窗外，撿拾涉案贓證物，也在一樓地面拾獲郭姓夫妻丟擲手機、平板。

全案帶回郭姓夫妻等涉案13人，查扣現金1500萬元，以及郭姓夫妻名下市價約2200萬元房產，警詢後依賭博、洗錢等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後，認郭姓夫妻等人已坦承犯行，命郭姓夫妻、林姓三方支付業者等3人，以10萬元交保，其餘涉案人以5萬元交保。

郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作，替博弈業者洗錢，檢警查扣現金1500萬元等贓證物。記者陳宏睿／攝影
郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作，替博弈業者洗錢，檢警查扣現金1500萬元等贓證物。記者陳宏睿／攝影
郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作，替博弈業者洗錢，檢警搜索時，郭姓夫妻丟擲手機、平版等犯罪工具。記者陳宏睿／攝影
郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作，替博弈業者洗錢，檢警搜索時，郭姓夫妻丟擲手機、平版等犯罪工具。記者陳宏睿／攝影
郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作，替博弈業者洗錢，檢警查扣現金1500萬元等贓證物。記者陳宏睿／攝影
郭姓夫妻涉以人頭公司與三方支付公司合作，替博弈業者洗錢，檢警查扣現金1500萬元等贓證物。記者陳宏睿／攝影

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