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好友生日趴限時動態引惡煞 高雄男與2友人尋仇釀死傷被收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

21歲黃姓男子昨凌晨至高雄大義路替鄭姓女友人過生日，曾被黃毆打的劉姓男子見壽星社群限動裡有黃男，持刀夥同2名黃姓友人衝現場尋仇，黃男中刀喪命，警方獲報後循線逮捕劉男及兩名黃姓共犯，檢方依殺人聲押3人，法院裁准劉男羈押，兩名同夥則裁定5萬元交保。

劉姓男子和死者黃男是小學同學，自稱3年前被黃男打傷不滿，昨天凌晨12時許，見鄭姓女子的慶生動態中有黃男跑趴身影，便召集友人33歲及35歲的黃姓男子前往現場尋仇。

劉男等3人於凌晨1時左右抵達現場，劉一進屋，二話不說，持刀攻擊黃男，讓屋內10名男女措手不及，還有女子尖叫，現場亂成一團。

黃不敵劉男，被劉男持刀狠砍，左、右大腿遭刺傷，另右手肘被刺2刀，其中1刀傷及左胯的動脈，血流如注，在場的20歲的呂姓友人見狀出面阻止，也被劉砍傷背部。

劉等3人行凶後趁亂逃逸，警消獲報趕抵，救護員將黃、呂2人送醫救治，黃因傷重仍宣告不治，受傷的呂姓友人救治後則無大礙。

警方循線以車追人，2小時後先在林園南路一家小吃部逮捕正在喝酒的劉男，劉獲悉黃男不治，一臉錯愕；警方同步在後厝路及工業一路逮捕涉案的2名共犯黃姓男子；警詢後，依殺人罪嫌將劉等3人移送高雄地檢署偵辦。

雄檢複訊後，依殺人罪聲押劉男及兩名黃姓同夥，高雄地院審理後，審酌劉坦承犯行，但案發經過與另兩名黃姓同夥尚有差異，認有羈押之原因及必要，裁定羈押禁見。

至於兩名涉案黃姓男子，法官則認為兩人是經劉男邀約而前往現場，與被害人及其他人均不相識，勾串證人可能性較低，且其2人就案發經過已陳述在案，2人應無羈押必要，各以5萬元交保，並限制住居、住所。

高雄市黃姓男子今晨在林園區民宅替友人過生日併發社群限動，仇人劉姓男子發現衝現場，持刀攻擊，黃經救護員送醫，傷重不治；警方逮捕涉殺人的劉男及2名友人。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子今晨在林園區民宅替友人過生日併發社群限動，仇人劉姓男子發現衝現場，持刀攻擊，黃經救護員送醫，傷重不治；警方逮捕涉殺人的劉男及2名友人。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子今晨在林園區民宅替友人過生日，還發社群限動，仇人劉姓男子發現衝現場，持刀攻擊，黃經救護員送醫，傷重不治；圖為案發現場民宅。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子今晨在林園區民宅替友人過生日，還發社群限動，仇人劉姓男子發現衝現場，持刀攻擊，黃經救護員送醫，傷重不治；圖為案發現場民宅。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子今晨在林園區民宅替友人過生日併發社群限動，仇人劉姓男子發現衝現場，持刀攻擊，黃經救護員送醫（如圖），傷重不治。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子今晨在林園區民宅替友人過生日併發社群限動，仇人劉姓男子發現衝現場，持刀攻擊，黃經救護員送醫（如圖），傷重不治。記者石秀華／翻攝

殺人 聲押

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