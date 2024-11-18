高鐵持刀客逃逸優閒逛市場 南投落網時故作神秘什麼都不說
陳姓男子前天搭乘高鐵814次列車北上，因通行問題與劉姓女子爆口角，將一把尖刀插在椅背折疊桌，警方昨午循線在南投魚池拘捕陳男到案，他起初矢口否認，拒不交代行蹤及刀械來源，警詢後依恐嚇公眾等罪嫌將其送辦。
警方調查，55歲陳男南投人，11月16日上午從高鐵台中站購買自由座車票，搭乘高鐵814次列車北上，因自由座車廂客滿，他在車廂間通道席地而坐；上午10時許，列車行經苗栗站，劉女上車後直接抬腳跨越陳男身體上方，引起陳男出言表示不滿，但未有其他舉動，劉女不以為然，繼續往其他車廂移動。
上午11時許，列車行經板橋站、開往台北站，陳男起身背上背包，前往第10車廂找劉女理論，兩人爆發口角衝突，引來其他乘客勸阻，陳男情緒失控咆哮，怒將背包摔在地上，不慎掉出一把尖刀，他撿起刀具後，將刀用力插在一旁椅背折疊桌上，趁列車停靠台北站下車逃逸。
陳男、劉女在板橋站發生口角時，即有民眾透過車廂緊急對講機通報站務人員，列車停靠台北站時，鐵路警察局員警即抵達列車第9車廂外等候，但陳男消失人群中，警方釐清案情後旋即組成專案小組追查陳男下落。
經漏夜追查，員警昨早鎖定陳男身分，得知陳男平時居住南投縣，分析過濾後終於掌握陳男行蹤，立刻派員前往追捕。
警方發現，陳男在台北車站下車後，貌似轉乘客運返回南投縣，隨後四處閒晃，曾到市場、超市等處逛街，員警昨午3時許跟監陳男至南投縣魚池鄉，見時機成熟，立刻上前逮人，押返鐵警局台北分局偵詢。
據悉，陳男無業，平時情緒不穩，2015年也曾涉嫌妨害秩序案，昨夜面對媒體詢問否認「落網」，到案後初步否認犯行，也拒不交代行蹤、尖刀來源等。
由於陳男在列車上亮刀、將刀插入椅背，劉女事後也指控，陳男上門理論時朝她揮拳釀傷，全案警詢後依恐嚇公眾、傷害、毀損等罪嫌將陳男移送台北地檢署偵辦，查扣刀械也將待鑑驗結果出爐後依法處置。
警方今早表示，全案經查是由原本單純的乘客糾紛案，因陳男一時情緒失控進而衍生的治安事件，調查後依法送辦，警方也責令所屬單位，針對台高鐵各級列車加強跨轄會哨護車勤務，提升車廂內見警率，確保民眾乘車安全及秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言