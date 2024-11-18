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洗錢集團合謀三方支付公司 刑事局中打抓13人扣2億

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

洗錢集團找來劉姓男子等人成立14間人頭公司，與涉案三方支付公司簽立代收合約，提供代收賭客儲值入金金流服務，若有賭客提出詐欺告訴，三方支付公司也會協助與賭客，甚至提供虛假文件給警方，偽裝合法交易，刑事局中打在10月間行動，帶回涉案劉男等13人，查扣不法所得近2億元，全案依洗錢等罪送辦，訊後以5萬至20萬元交保。

刑事局中打三隊調查，不法集團透過劉姓等人成立14間人頭公司，利用人頭公司與三方支付公司簽立代收合約，提供代收賭客儲值入金金流服務。

部分賭客若遇到線上博弈網站不出金提告詐欺時，會導致三方支付公司銀行帳戶遭通報警示，三方支付公司會協助不法集團聯繫賭客簽立和解，提供虛假文件（包括與人頭公司服務合約、訂購單及顧客資料）予警方，假裝交易為合法行為，以解除警示帳戶，掩蓋實際上幫助賭博網站進行洗錢金流。

全案是去年間有銀行向刑事局通報多間可疑公司帳戶交易異常，經刑事局經濟科、詐欺犯罪防制中心分析研判後，認該公司帳戶顯可能涉及賭博及詐欺洗錢行為，展開偵辦。

全案報請台中地檢署湯股檢察官鐘祖聲指揮後，刑事局中打三隊與台北市刑大、信義、文山警分局、新北市板橋警分局、台中市刑大七隊、科偵隊、第三、和平警分局、嘉義市刑大科偵隊，以及南投縣竹山警分局合辦。

專案小組經長時間蒐證，今年10月8日執行打擊行動，兵分多路同步前往台北市信義區、台中市等地執行查緝，順利查獲劉姓男子等13名涉案人到案。

現場搜索查扣現金1500萬元、電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等相關涉嫌營利賭博及洗錢轉帳之證物，為追查不法所得，聲請扣押裁定洗錢帳戶內的不法資金1億6000萬元、房屋及土地各 1 筆（市價超過2200萬元），警詢後依營利賭博罪、洗錢防制法等罪，移送台中地方檢察署偵辦。

刑事局中打破獲洗錢集團透過人頭公司與三方支付公司合作洗錢，專案小組查扣不法所得近2億元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲洗錢集團透過人頭公司與三方支付公司合作洗錢，專案小組查扣不法所得近2億元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲洗錢集團透過人頭公司與三方支付公司合作洗錢，專案小組查扣不法所得近2億元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲洗錢集團透過人頭公司與三方支付公司合作洗錢，專案小組查扣不法所得近2億元。記者陳宏睿／翻攝

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