高鐵持刀客押抵台北夜不訊 警預計明早8時展開偵詢

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高鐵814次列車昨有人亮刀，警方查出陳姓男子因通行問題與劉姓女子爭吵、爆發肢體衝突，遭民眾勸阻後又怒摔背包，掉出尖刀，陳男撿起刀具插入一旁椅背折疊桌，在台北車站下車逃逸，專案小組追查1日，今午4時在南投魚池拘獲陳男，夜間押抵台北面對媒體詢問，陳男不發一語，警方預計明早展開偵詢。

警方調查，陳男昨早購買自由票從台中搭乘高鐵北上，因車廂座位客滿，決定在車廂之間通道席地而坐，上午10時許列車行經苗栗站，劉女見陳男坐在地上，直接抬腳跨越陳男身體上方，引起陳男不滿出言抱怨，劉女不以為然，繼續朝其他車廂移動。

後續列車行經板橋站，陳男起身背上背包走到第10車廂找劉女理論，旁人見狀勸阻，陳男一怒之下將背包摔在地上，卻不慎掉出一把尖刀，他撿起並將尖刀插在一旁椅背折疊餐桌上，恰好列車抵達台北站，陳男下車逃逸。

警方昨午獲報展開調查，起初鎖定年約40至50歲男子涉案，同時發現男子多次變裝、製造斷點，規避查緝，不排除男子將持續轉乘交通工具逃逸，專案小組過濾身分後，今鎖定陳男涉有重嫌，下午3時55分循線在南投縣魚池鄉拘獲陳男，立即將其押送回鐵路警察局台北分局。

基於夜間停止訊問原則，警方今晚10時將陳男押抵台北後，陳男將在警局過夜，預計明早8時展開偵詢，釐清刀具來源、陳男身分、逃逸行跡、犯案動機等案情；陳男夜間隨員警抵達警局，發現警局外有媒體記者守候，一度開口發問「你是哪家的？」，但面對媒體詢問「為何揮刀？」、「為何傷人？」皆一言不發。

警方表示，陳男在列車上亮刀、將尖刀插入椅背，且劉女事後指控，陳男上門理論時朝她揮拳，導致她臉部受傷，全案詢後將依恐嚇公眾、傷害、毀損等罪嫌將陳男移送台北地檢署偵辦，查扣刀械也將待鑑驗結果出爐後依法處置。

陳男夜間隨員警抵達警局，發現警局外有媒體記者守候，一度開口發問「你是哪家的？」，但面對媒體詢問「為何揮刀？」、「為何傷人？」皆一言不發。記者李隆揆／翻攝
陳男夜間隨員警抵達警局，發現警局外有媒體記者守候，一度開口發問「你是哪家的？」，但面對媒體詢問「為何揮刀？」、「為何傷人？」皆一言不發。記者李隆揆／翻攝

南投縣 車廂

延伸閱讀

下午於南投魚池落網…鐵警押高鐵持刀客返回台北 將依3罪嫌送辦

高鐵座位被外籍男占走！同行台女淡淡說1句 網全炸鍋：叫車長來

高鐵持刀客下車後狂變裝 警鎖定年齡層通報友軍協查中

高鐵揮刀畫面曝光！阿伯嗆「小老百姓叫什麼叫」 現場有人淡定應對

相關新聞

高鐵持刀客押抵台北夜不訊 警預計明早8時展開偵詢

高鐵814次列車昨有人亮刀，警方查出陳姓男子因通行問題與劉姓女子爭吵、爆發肢體衝突，遭民眾勸阻後又怒摔背包，掉出尖刀，陳...

找前妻索討65萬元不成…彰化酗酒男持刀殺人 檢方裁定聲押禁見

彰化縣二林鎮61歲李姓男子昨天和蔡姓前妻及前妻女兒發生爭執後，李男拿刀要砍蔡母女，蔡女為了保護女兒被李男砍殺數刀身亡，李...

下午於南投魚池落網…鐵警押高鐵持刀客返回台北 將依3罪嫌送辦

陳姓男子昨早從台中搭乘高鐵北上，在列車行經苗栗站時與劉姓女子發生爭吵，又在板橋站找劉女理論，將尖刀插在一旁椅背折疊桌上，...

高鐵持刀男魚池遭逮！警查出是中部人曝地緣關係…沒回家溜到2地

高鐵814次列車昨天發生持刀案，一名男子搭車北上在苗栗站曾與劉姓女子爭吵，在接近台北站時又找劉女理論，將1把尖刀插在一旁...

砍殺前妻再偷車買刀 彰化男還要求「尖一點的」…10分鐘後落網

彰化縣二林鎮李姓男子昨天疑因金錢問題，砍死蔡姓前妻後，偷走路邊一輛未熄火的小貨車逃逸後，在埤頭鄉一家五金行又買了一把水果...

彰化殺妻案行凶前畫面曝光 女兒護母挺身錄影...母救愛女被砍到見骨

彰化縣二林鎮李姓男子昨天砍死蔡姓前妻，行兇前雙方爭執畫面曝光，當時蔡女站在中風母親病床前，和醉酒的李男發生爭執，蔡女的女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。