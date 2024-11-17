高鐵持刀客押抵台北夜不訊 警預計明早8時展開偵詢

高鐵814次列車昨有人亮刀，警方查出陳姓男子因通行問題與劉姓女子爭吵、爆發肢體衝突，遭民眾勸阻後又怒摔背包，掉出尖刀，陳男撿起刀具插入一旁椅背折疊桌，在台北車站下車逃逸，專案小組追查1日，今午4時在南投魚池拘獲陳男，夜間押抵台北面對媒體詢問，陳男不發一語，警方預計明早展開偵詢。

警方調查，陳男昨早購買自由票從台中搭乘高鐵北上，因車廂座位客滿，決定在車廂之間通道席地而坐，上午10時許列車行經苗栗站，劉女見陳男坐在地上，直接抬腳跨越陳男身體上方，引起陳男不滿出言抱怨，劉女不以為然，繼續朝其他車廂移動。

後續列車行經板橋站，陳男起身背上背包走到第10車廂找劉女理論，旁人見狀勸阻，陳男一怒之下將背包摔在地上，卻不慎掉出一把尖刀，他撿起並將尖刀插在一旁椅背折疊餐桌上，恰好列車抵達台北站，陳男下車逃逸。

警方昨午獲報展開調查，起初鎖定年約40至50歲男子涉案，同時發現男子多次變裝、製造斷點，規避查緝，不排除男子將持續轉乘交通工具逃逸，專案小組過濾身分後，今鎖定陳男涉有重嫌，下午3時55分循線在南投縣魚池鄉拘獲陳男，立即將其押送回鐵路警察局台北分局。

基於夜間停止訊問原則，警方今晚10時將陳男押抵台北後，陳男將在警局過夜，預計明早8時展開偵詢，釐清刀具來源、陳男身分、逃逸行跡、犯案動機等案情；陳男夜間隨員警抵達警局，發現警局外有媒體記者守候，一度開口發問「你是哪家的？」，但面對媒體詢問「為何揮刀？」、「為何傷人？」皆一言不發。