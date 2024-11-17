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找前妻索討65萬元不成…彰化酗酒男持刀殺人 檢方裁定聲押禁見

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林鎮61歲李姓男子昨天和蔡姓前妻及前妻女兒發生爭執後，李男拿刀要砍蔡母女，蔡女為了保護女兒被李男砍殺數刀身亡，李男今天被依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦，晚間檢方裁定聲押禁見。

蔡女已成年結婚的女兒哭著說，昨天傍晚她回去看望媽媽，發現前繼父李男找媽媽要65萬元，但媽媽先前已經幫李男還過一百萬元賭債，根本沒錢給李男，她護著媽媽，叫他離她們遠一點，並說要報警，也拿出手機要拍李男，而和李男發生口角，李男就衝去拿刀要殺她們。

蔡女叫女兒快跑，還為女兒擋刀，被李男砍了數刀，最後傷重身亡，蔡女的女兒拉著同母異父的弟弟跑進鄰居親友家躲，逃過一劫，報警救人。

50歲蔡女送醫後不治，李男犯案後逃逸，並偷走路邊一輛未熄火的小貨車，到埤頭鄉又去一家五金行買了一把水果刀，不過當晚就被警方逮獲。

根據殯葬業者透露，蔡女被砍至少5、6刀，頸部一刀很深，右手也被砍到見骨，彰化地檢署檢察官今天進行相驗後，警方再將李男押回命案現場釐清案情，面對媒體詢問殺害前妻後不後悔等問題，他表情冷漠、不發一語，警方依殺人罪嫌將他移送彰化地檢署偵辦，釐清案情。

據了解，蔡女有三段婚姻，她是2014年和李男結婚，6年後離婚，李男因酗酒，會對蔡女家暴，蔡女保護令是今年2月核發，但她和李男還住在同一屋簷下生活。

彰化縣政府社會處表示，蔡女是列冊的中低收入戶，並領有保護令在案，將會協助輔導蔡女家中兒少身心狀況，目前遺孤李小弟有其他親友照顧中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

二林鎮61歲李姓男子昨天酒後殺死蔡姓前妻，今天面對媒體詢問，李嫌不發一言，也未表達悔意。圖／民眾提供
二林鎮61歲李姓男子昨天酒後殺死蔡姓前妻，今天面對媒體詢問，李嫌不發一言，也未表達悔意。圖／民眾提供
警方今天下午押李男重回命案現場釐清案情，面對媒體詢問殺害前妻後不後悔等問題，他表情冷漠、不發一語。圖／民眾提供
警方今天下午押李男重回命案現場釐清案情，面對媒體詢問殺害前妻後不後悔等問題，他表情冷漠、不發一語。圖／民眾提供

低收入戶 保護令 前妻 婚姻 家暴 彰化 殺人

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