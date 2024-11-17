高鐵持刀男魚池遭逮！警查出是中部人曝地緣關係…沒回家溜到2地

高鐵814次列車昨天發生持刀案，一名男子搭車北上在苗栗站曾與劉姓女子爭吵，在接近台北站時又找劉女理論，將1把尖刀插在一旁椅背上，犯後從台北站下車逃逸，警方展開追查，查出涉案男子是南投人，今下午循線在魚池成功逮人。

警方調查，案發當天，該名涉案男子是從台中站上車，以現金購買自由票搭乘高鐵北上，上午10時許列車行經苗栗站時，與劉女因車廂通行路線問題起口角，後續列車從板橋站開往台北站，男子到第10車廂找劉女二度理論，爭端擴大。

涉案男子與劉女理論時，其他乘客見狀雖勸阻，但男子怒氣未消，摔背包時掉出一把尖刀，他撿起後將尖刀插在一旁座椅背後的折疊餐桌上，有乘客大喊「有刀」引發騷動，剛好列車到站，他下車逃逸，鐵路警察局台北分局成立專案小組偵辦。

鐵警專案小組今上午鎖定年約40至50歲男子涉案，發現男子多次變裝、製造斷點，規避查緝，並依其昨天上車地點鎖定疑為中部地區人士，通報鄰近機關協助調查，後續發現男子在南投出沒，下午4時許循線在魚池瓊文巷附近成功逮人。

據了解，遭逮捕的54歲陳姓男子，雖是在魚池落網，但並非當地人，而是名間鄉人，但他返回南投縣後，疑為躲避查緝，未直接回到名間鄉住處，而是先前往竹山鎮，再逃往魚池地區，至於與有無地緣關係或人員接應仍待釐清。

南投警方表示，接獲鐵警局通報要求協助確認涉案男子身分，並通知要跨轄辦案，告知若有特殊狀況，恐需要在地警力協助。但後續鐵警專案小組順利逮人，也已將人帶回台北偵訊，詳細案情及動機，全案由鐵警局調查釐清。