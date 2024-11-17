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「乘客如雞蛋撞鐵罐」北市公車車禍1死15傷 醫曝上車2招自保

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下午於南投魚池落網…鐵警押高鐵持刀客返回台北 將依3罪嫌送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子昨早從台中搭乘高鐵北上，在列車行經苗栗站時與劉姓女子發生爭吵，又在板橋站找劉女理論，將尖刀插在一旁椅背折疊桌上，警方昨午展開追查，今午4時在南投縣魚池鄉拘獲陳男，將帶回鐵警局台北分局偵辦，其身分、案情待釐清。

警方調查，陳男昨早購買自由票從台中搭乘高鐵北上，因車廂座位客滿，決定在車廂之間通道席地而坐，上午10時許列車行經苗栗站，劉女見陳男坐在地上，直接抬腳跨越陳男身體上方，引起陳男不滿出言抱怨，劉女不以為然，繼續朝其他車廂移動。

後續列車行經板橋站，陳男起身背上背包走到第10車廂找劉女理論，旁人見狀勸阻，陳男一怒之下將背包摔在地上，卻不慎掉出一把尖刀，他撿起並將尖刀插在一旁椅背折疊餐桌上，恰好列車抵達台北站，陳男下車逃逸。

警方昨午獲報展開調查，起初鎖定年約40至50歲男子涉案，同時發現男子多次變裝、製造斷點，規避查緝，不排除男子將持續轉乘交通工具逃逸，專案小組過濾身分後，今鎖定陳男涉有重嫌，下午3時55分循線在南投縣魚池鄉拘獲陳男，正帶返台北途中。

警方表示，陳男在列車上亮刀、將尖刀插入椅背，且劉女事後指控，陳男上門理論時朝她揮拳，導致她臉部受傷，全案詢後將依恐嚇公眾、傷害、毀損等罪嫌將陳男移送台北地檢署偵辦，查扣刀械也將待鑑驗結果出爐後依法處置。

專案小組過濾身分後，今鎖定陳男涉有重嫌，下午3時55分循線在南投縣魚池鄉拘獲陳男，正帶返台北途中。記者李隆揆／翻攝
專案小組過濾身分後，今鎖定陳男涉有重嫌，下午3時55分循線在南投縣魚池鄉拘獲陳男，正帶返台北途中。記者李隆揆／翻攝
專案小組過濾身分後，今鎖定陳男涉有重嫌，下午3時55分循線在南投縣魚池鄉拘獲陳男，正帶返台北途中。記者李隆揆／翻攝
專案小組過濾身分後，今鎖定陳男涉有重嫌，下午3時55分循線在南投縣魚池鄉拘獲陳男，正帶返台北途中。記者李隆揆／翻攝

南投縣 恐嚇 車廂 高鐵

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