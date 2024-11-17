砍殺前妻再偷車買刀 彰化男還要求「尖一點的」…10分鐘後落網

彰化縣二林鎮李姓男子昨天疑因金錢問題，砍死蔡姓前妻後，偷走路邊一輛未熄火的小貨車逃逸後，在埤頭鄉一家五金行又買了一把水果刀，還特別跟店員說「要尖一點的」，到底是要自裁還是要再去殺蔡女的女兒？檢警調查中。

蔡女已成年結婚的女兒說，昨天傍晚她回去看望媽媽，發現前繼父李男找媽媽要65萬元，但媽媽先前已經幫李男還過一百萬元賭債，根本沒錢給李男，她護著媽媽，叫他離她們遠一點，並說要報警，也拿出手機要拍李男，而和李男發生口角，李男就衝去拿刀要殺她們，媽媽要他們快走，還拉著李男，接著李男一刀揮過來，母親幫她擋刀血流如注，她拉著弟弟跑進鄰居家躲，報警來救人。

50歲蔡女因身體多數刀傷、失血過多，送醫後不治，警方晚間在埤頭鄉彰水路一家加油站路邊找到偷車逃跑的李男。

據了解，李男犯案後在路邊偷了一輛未熄火的小貨車，開到埤頭一家五金行，花了30元買了一把水果刀，還告訴店員「要尖一點的」，不過買完刀後，十分鐘後他就被警方在路旁找到，他又買刀的意圖，警方正在釐清中。