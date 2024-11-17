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彰化殺妻案行凶前畫面曝光 女兒護母挺身錄影...母救愛女被砍到見骨

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林鎮李姓男子昨天砍死蔡姓前妻，行兇前雙方爭執畫面曝光，當時蔡女站在中風母親病床前，和醉酒的李男發生爭執，蔡女的女兒站在後方拿出手機錄影說要報警，李男轉身質問蔡女的女兒後就暴走，隨後即去拿西瓜刀往蔡女脖子砍，且蔡女的手也被砍到見骨，可見李男下手凶狠。

蔡女已成年結婚的女兒和女婿說，昨天他們一家要出遊前先回去娘家看媽媽，就看到李男拿著鐮刀在叫囂，當時女婿說要不要向警方備案，但蔡女說不用，說李男不會怎樣，到了傍晚女兒不放心，再回家看媽媽，就發現李男為了錢的事跟媽媽吵起來。

當時女兒在後方錄下媽媽和李男爭執畫面，李男為了房子的事和蔡女吵架，蔡女以要幫臥床老母親換尿布，要求李男離開，李男突轉身發現蔡女的女兒在錄影，再對蔡女女兒發火，李男發酒瘋還要前繼女打他，繼女斥責李男說「你不要喝酒後就現肖形」，隨後李男衝到屋內拿平常在割韭菜的西瓜刀出來砍人。

蔡女叫女兒快跑，還為女兒擋刀，被李男砍了數刀，最後傷重身亡，根據殯葬業者透露，蔡女被砍5、6刀，頸部一刀很深，動脈可能有被砍斷，右手也被砍到見骨，彰化地檢署檢察官下午將進行相驗。

李男與蔡女所生的9歲兒子目睹母親被父親殺害，今天也害怕的說「希望爸爸判死刑，這樣就對我們無害了」。

彰化縣政府社會處表示，縣府已指派社工前往協助，蔡女是列冊的中低收入戶，並領有保護令在案，將會優先輔導蔡女家中兒少身心狀況，並協助喪葬事宜，確保李小弟穩定的生活照顧，目前李小弟有其他親友照顧中。

據了解，蔡女有三段婚姻，她是2014年和李男結婚，6年後離婚，蔡女的女兒說，李男因酗酒，三天二頭就會借酒裝瘋，甚至對媽媽家暴。蔡女保護令是今年2月核發，但她和李男還住在同一屋簷下生活。

61歲李姓男子將前妻蔡女砍殺身亡，昨晚在碑頭鄉被警方找到。圖／民眾提供
61歲李姓男子將前妻蔡女砍殺身亡，昨晚在碑頭鄉被警方找到。圖／民眾提供
二林鎮李姓男子昨天砍死蔡姓前妻，行凶前雙方爭執畫面曝光。圖／家屬提供
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