網路買工具在家種大麻 男向法官求情…因這原因判緩刑

楊姓男子曾與友人喝酒時分享早年在溫哥華讀書合法吸食大麻的經驗，並從友人那獲得5顆大麻種子，他自行購買栽種相關器具，今年一月起在住家植栽大麻，遭警方鎖定查獲；新竹地院審理終結，楊坦承犯行，他向法官求情，強調是好奇心驅使才自行種大麻，沒有販售意圖，且栽種期短、遭查獲的大麻植株也少，最終因犯案情節輕微，獲判緩刑。

判決書指出，楊男於2022年期間從友人那得到大麻種子後，便自行購買栽種器具，今年一月開始在住處種大麻，並培育成株。今年4月警方鎖定楊，持搜索票前往查緝，在楊的住處查扣大麻成株3株、大麻幼株15株，皆檢出大麻成分。

法官審理時，楊男稱2年前在PUB喝酒，認識友人分享在溫哥華合法吸食大麻的經驗，還獲贈5顆大麻種子。因對大麻栽種好奇，想說可以自己用，所以上網查詢種大麻資訊。

楊男的辯護人也說，楊男自行栽種大麻非營利，單純供己使用，過程原始簡單，地點在自宅，栽種期間短，遭查獲大麻植株也少，無外流或轉讓他人，被查獲後自白犯罪、頗有悔意，希望法官減刑。

法官認，考量楊坦承犯行，且自行種植大麻的原因是供己用，且栽種數量不多，加上本身無前科，判刑1年2月、緩刑3年，期間付保護管束，並向公庫支付15萬元。