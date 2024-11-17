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匕首刺折疊桌 高鐵爆攻擊事件

聯合報／ 記者翁至成周湘芸吳傑沐／連線報導

有民眾稍早在社群threads曝光事發畫面，可見該名男子，以反手握姿勢，大力把刀械刺入高鐵折疊座。圖／擷取自當事者社群貼文
有民眾稍早在社群threads曝光事發畫面，可見該名男子，以反手握姿勢，大力把刀械刺入高鐵折疊座。圖／擷取自當事者社群貼文

高鐵814車次第10車廂昨天傳出持刀攻擊事件，一名男子在列車從板橋站開往台北站期間，與另名劉姓女子爆衝突，男子被民眾架開後，氣憤地把背包砸向地上，不慎掉出一把長逾30公分的匕首，男子撿起後，順勢朝列車折疊餐桌椅刺去，事發經過全被貼上網，有乘客直指「這大概是我人生最接近死亡的一天」。

高鐵公司表示，列車人員獲悉後，立即通報鐵路警察協處，此事件並未造成任何旅客受傷，也未對高鐵營運造成影響。高鐵公司並呼籲，乘車期間如遇影響乘車秩序與旅客安全的異常行為，可通報列車長或車安人員處置。

據調查，高鐵列車停留台北站時，男子直接下車逃逸，警方查扣犯案用匕首，調閱監視器畫面，發現男子從台北站出站後，往京站方向離去，已鎖定大台北地區釐清足跡，全案依恐嚇公眾罪偵辦中。

警方調查，男子昨早10點36分從高鐵台中站上車，以現金買自由座車票，因沒位置，索性坐在車廂間的空位，列車停靠苗栗站時，上車的劉女不滿男子盤坐在地阻礙動線，雙方爆發口角，男子追上前動手攻擊劉女頭部，雙方不歡而散。

待列車駛離板橋站，要停靠台北站時，男子心有不甘，又往前走至第十車廂尋找劉女，雙方爆發二次衝突，期間因男子動手毆打劉女，有乘客出面勸架，安撫男子坐在十車第十八E位置，但他氣憤難平，把後背包往地上用力一甩，一把匕首順勢掉出。

現場乘客看到有刀，嚇得驚慌失措大叫，男子撿起後，直接大力往十車十八D位置的餐桌椅刺入，當時列車剛好停靠台北站，男子趁車廂門打開空檔下車逃逸。

鐵路警察獲報趕抵車廂月台時，只聽有人高喊「就是那位穿藍衣服的男子」，正要追上前，但因旅客眾多，男子已逃逸無蹤。

鐵警公布現場照片，可見列車餐桌椅遭匕首刺入（紅圈處）。記者翁至成／翻攝
鐵警公布現場照片，可見列車餐桌椅遭匕首刺入（紅圈處）。記者翁至成／翻攝

恐嚇 車廂 高鐵

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