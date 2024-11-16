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高鐵揮刀畫面曝光！阿伯嗆「小老百姓叫什麼叫」 現場有人淡定應對

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

高鐵814車次第10車廂今天傳出持刀攻擊事件，一名男子在列車開到台北站期間，找上先前在苗栗站起衝突的劉姓女子理論，男子被民眾架開，氣憤把背包砸向地上，不慎掉出一把長逾30公分的刀械，他順勢撿起，捅入鄰近列車折疊餐桌椅，孰料他犯後下車逃逸，鐵路警察目前鎖定大台北地區追緝。

稍早揮刀影像曝光，有民眾在社群threads上傳出一部影片，約20秒，開頭可見，犯嫌是身穿藍衣服的男子，痛罵「小老百姓叫什麼叫」，10秒後，以反手握姿勢，大力把刀械刺入高鐵折疊座椅，接著念念有詞，罵疑似髒話等氣憤之詞。

從影片可見，當時高鐵列車仍在行駛，正從板橋站開往台北站，有不少民眾聽聞喧譁聲，起身查看、離去，但當下並沒有太多恐慌、吵雜景象，在犯嫌身旁一名反戴帽子的外國人，和另一名妹妹頭男子，還微笑淡定應對，而染粉色頭髮的女子，也在捅刀後從容起身離去。

據了解，鐵警已把犯嫌相關身分、特徵通報給鄰近警察分局，提醒注意並希望共同查緝到案；而高鐵公司疑因作業程序，至案發後數小時，才提供給鐵警車廂內部監視器影像。全案依刑法恐嚇公衆罪偵辦。

至於先前指出，犯嫌涉案刀械是一把匕首，但有資深員警指出，雖然該刀械也符合匕首大小，但根據現場照片，應該更像「步槍刺刀」。

鐵警公布現場照片，可見列車餐桌椅遭刀械刺入。記者翁至成／翻攝
鐵警公布現場照片，可見列車餐桌椅遭刀械刺入。記者翁至成／翻攝
鐵警公布現場照片，可見列車餐桌椅遭刀械刺入。記者翁至成／翻攝
鐵警公布現場照片，可見列車餐桌椅遭刀械刺入。記者翁至成／翻攝
有民眾稍早在社群threads曝光事發畫面，可見該名男子，以反手握姿勢，大力把刀械刺入高鐵折疊座。圖／擷取自當事者
有民眾稍早在社群threads曝光事發畫面，可見該名男子，以反手握姿勢，大力把刀械刺入高鐵折疊座。圖／擷取自當事者

車廂 高鐵

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