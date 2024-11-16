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全球串流式影音詐騙廣告增加6成 刑事局籲「提防假投資拐騙」

中央社／ 台北16日電

刑事局今天表示，詐騙集團近期利用生成式人工智慧（Gen-AI）技術，提升投放假廣告能力，如盜用知名股票資訊公司背景，以素人假冒財經專家揭露新消息，用投資詐騙誘拐民眾。

刑事警察局新聞資料指出，生成式人工智慧迅速發展，且因操作簡單，加上有基礎模型可免費或低價取得，讓詐騙集團可快速且低成本製作大量且精密詐騙內容，如網路釣魚信件、假冒親友電話、假冒名人影音等，讓民眾難以辨識。

刑事局表示，因科技進步、網路便利性等因素，推播至民眾眼前生成式AI影音可能是假冒，如透過遠距離視訊會議的老闆可能非真人等，針對AI時代詐騙手法，民眾應防範。

此外，生成式AI影音爆發後，全球串流式影音詐騙廣告增加6成，刑事局分析，近期已出現盜用知名股票資訊公司背景，以素人假冒財經專家或權威揭露財經新消息，引導民眾加入封閉式社群媒體，誘使被害人加入詐騙投資APP平台，讓被害人活在深偽包圍的網路環境。

刑事局提醒民眾，投資管理為特許業務，在網路社群實名制未普及前，如於網路社群媒體看到有關財經資訊分享、股票投資秘笈公開等廣告及貼文，不要輕易相信，特別是經由網路來源所提供投資APP管道。

若民眾有投資理財需求，務必透過合法立案且提供正規金融服務實體公司或門市辦理，並由機構專人親自服務安裝與檢查正確投資APP，降低遭詐騙風險。

刑事局今天表示，詐騙集團近期利用生成式人工智慧（Gen-AI）技術，提升投放假廣告能力，如盜用知名股票資訊公司背景，以素人假冒財經專家揭露新消息，用投資詐騙誘拐民眾。示意圖／本報資料照
刑事局今天表示，詐騙集團近期利用生成式人工智慧（Gen-AI）技術，提升投放假廣告能力，如盜用知名股票資訊公司背景，以素人假冒財經專家揭露新消息，用投資詐騙誘拐民眾。示意圖／本報資料照

社群媒體 詐騙集團

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