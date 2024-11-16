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高鐵爆第10車廂持刀攻擊 旅客驚嚇逃…1張照曝「最接近死亡的1天」
台北捷運板南線日前才發生持刀攻擊事件，今天高鐵0814車次的第10車廂，在快到達台北車站時，發生一位藍衣乘客與人爭執後，用拳頭攻擊女性乘客，並從背包拿出刺刀丟在地上，威脅其他乘客。
事發經過全被民眾Po上網，更直指「我就坐在右邊的位置，這大概是我人生最接近死亡的一天」，並上傳一張刀子捅破高鐵折疊桌的照片，有其他民眾留言並上傳影片直言「我是中間的第十節車廂，聽到有人在大喊有刀就跑了」，「乘客竄逃宛如屍速列車」。
一名同車旅客留言，「剛剛同一節車廂，真的好可怕」，原PO回覆，「甚至刀插的位置前面還坐個小妹妹」。
對此，鐵路警察局指出，目前已經在南港車站查扣犯案刀械，嫌犯在逃，仍在追查中，沒有人員受傷，詳細案情仍在釐清；預計將在稍後下午2點，由鐵警台北分局長陳建豪統一對外說明。
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