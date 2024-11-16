依托咪酯全台泛濫…台南掃蕩 28歲男持「喪屍煙彈」涉毒駕當場被逮

近日盛行新興毒品俗稱喪屍煙彈「依托咪酯」造成多起重大危害，台南市警二分局昨晚對特種營業場所大規模臨檢勤務及全市同步路檢，警察局局長林國清到場督勤，博愛派出所在東門圓環與大同路口查獲28歲鄭姓男子涉毒駕，並起出喪屍煙彈2顆及K他命等物，警詢後依法送辦。

市警二分局為防制毒品、杜絕暴力及防制酒駕，配合市警局於昨晚執行威力掃蕩，針對轄區內大型酒店、電玩店、KTV等不法分子易聚集或賴以為生特種營業場所，進行大規模的臨檢勤務。

據統計，博愛所及海安所計查獲毒品案2件2人，查扣依托咪酯煙彈4顆及K他命2.06公克等物。其中，鄭男開車經東門圓環與大同路口，形跡可疑，遭警方攔查，當場查獲依托咪酯煙彈2顆及K他命。鄭男涉毒駕，警詢後依涉公共危險等罪嫌，將他移送法辦。

昨晚颱風天下雨，局長林國清親自赴第二分局督勤，他表示，近日盛行新興毒品依托咪酯造成多起重大危害，向不法分子宣示公權力不容挑戰。

另有鑑於近日不法人士利用偽造車牌規避攔查，台南市16個分局同步實施路檢，以區塊封鎖勤務作為，運用臨檢及路檢高力道勤務執行，維護治安平穩及交通順暢。

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