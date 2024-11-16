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新聞眼／各部會動起來 才能杜絕新興毒品

聯合報／ 本報記者石秀華

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯被濫用，已發生多起毒駕釀成重大死傷的悲劇，法務部毒品審議委員會雖將依托咪酯改列二級毒品，未來製造、販賣、運輸等刑度都比三級毒品高，單純持有與施用也構成犯罪，但就像詐騙案，光靠檢警無法全面防範，各部會應一起動起來才是正辦。

喪屍煙彈去年底大舉入台，雖然「菸害防制法」全面禁止電子煙，但網路充斥違法的廣告行銷，實體通路場所也可見違規販售，初期沒人被抓或被罰，讓喪屍煙彈伺機在毒圈竄升為爆紅「食品」，甚至滲透青少年生活圈，也未見相關單位重視。

喪屍煙彈引發多起重大毒駕事件，包括黃姓男子高速撞死三重警分局黃姓警員，新竹彭姓男子吸食後，在市區開車撞死路人，釀一死四傷；新北陳姓女毒販拒絕攔檢，駕車撞擊並拖行派出所所長致死；還有少年攜帶喪屍煙彈，無照駕駛釀三死兩傷悲劇。

然而，喪屍煙彈也讓軍警淪陷，甚至被黑幫用來引誘青少年，危害愈來愈廣，國教行動聯盟抨擊，電子煙載具已成毒品吸食工具，衛福部對新興菸品管理失靈，是造成類似死亡事件的主因。

行政院要編一百五十億反毒，若單靠檢警在第一線緝毒，教育部、衛福部、內政部、數發部卻無法配合，編再多預算，恐難收成效；只有各部會動起來，同時加強對載具與煙彈的查緝監管，才能有效杜絕新興毒品的危害。

喪屍煙彈 毒品

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