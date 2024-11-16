警：喪屍煙彈抽幾口就超標 尿檢要避爭議

法務部審議將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯及彩虹煙，尿檢值每毫升五十奈克，超標即構成毒駕；台北市一名警官指出，奈克是極小質量單位，儘管每個人身體吸收不同，但只要使用喪屍煙彈，哪怕只是抽幾口，就可能超標。

北市一名警官表示，現行警方認定毒駕都依刑法一八五條第三項第四款規定：「足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛」移送。

基層員警認為，日後若依托咪酯修法等毒品驗尿值以每毫升五十奈克為門檻，一旦超過就構成毒駕，執法更為明確，比照酒駕呼氣值零點二五毫克一樣，可免於現階段毒駕模稜兩可，執法更明確，能發揮遏阻效果。

但有警官指出，毒駕不同酒駕，有呼氣酒測值零點二五毫克的明確門檻，就算採尿驗出毒品成分，從檢察官偵查到法院審理，還要考量當事人有無肇事，或明顯致生公共危險，否則單純吸毒駕駛，難以用公共危險罪偵辦。

就執行面層而言，酒駕拒測要行政裁罰九萬元，初犯若未肇事，司法實務上常見為緩起訴；相較毒駕，雖然刑度比照公共危險罪，但毒駕比起酒駕惡性較嚴重，檢方會視個案來作認定。

一般警方對施用毒品採尿，通常會以試紙作快篩判斷，實際尿液中毒品含量、數值等都須委外由專業單位鑑定，不像酒測器普及各派出所，除非是明顯毒駕肇事或被查扣毒品，可用現行犯移送，否則只能待鑑定出爐再函送。

警方也提到，未來更多毒品以尿液門檻作為判斷毒駕與否標準，確實能減少爭議，但當事人是否真的同意採驗、檢警強制採尿程序，也必須精進，以避免侵害人權，引發更大爭議。