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便宜易得 煙彈迅速打入年輕族群
被稱為「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，近期釀多起嚴重交通事故，檢警推測，這類新興毒品竄出，過去因屬麻醉類的管制藥品取得相對容易，被用來添加煙油吸食產生迷幻效果，初期在刑度、罰則不重下，迅速在年輕族群間流行。
台中市警第二分局七月查獲一起毒品轟趴時，現場除起獲海洛因、安非他命等，赫見含有依托咪酯的十八顆麻醉煙彈，是台中近期首起案例，且當時依托咪酯仍未列毒品，僅能以藥事法論處。
警方分析，依托咪酯最初是麻醉類管制藥物，因吸食後出現無法控制身體、異常顫抖，或難以思考等行徑，才被稱為「喪屍煙彈」，不法人士利用國內外法令不同，進口原料後添加入電子煙油，專門賣給電子煙施用族群。
警方估計，依托咪酯一公斤成本約卅萬元，有人自行按比例調配，一公克就能製成十顆煙彈，並以每個賣一千元至一千五百元不等牟取暴利。
警方說，依托咪酯會流行起來不難解釋，因取得相對容易、成本低，又以煙彈模式快速打入年輕人族群，比照大麻煙彈等毒品，用電子煙加熱吸食，常見於各式毒品趴，尤其邊吸邊開車，操控力下降造成死傷車禍最嚴重。
後來相關單位意識到危害性後，先列為第三級毒品，但危害程度似乎沒明顯下降，才再提高列為第二級毒品，針對相關施用、持有或販賣、運輸等刑責跟著加重，要遏止繼續氾濫。
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