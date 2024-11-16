喪屍煙彈 列毒駕尿檢

為防範毒駕致人死傷，法務部預告修正依托咪酯尿檢值為每毫升五十奈克，超標即構成毒駕。圖為刑事局攔獲依托咪酯郵包。記者李奕昕／翻攝 新興毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）濫用毒駕釀重大傷亡，法務部將依托咪酯改列二級毒品，而衛福部食藥署日前公告新增依托咪酯、彩虹煙等毒品納入毒駕尿液檢驗值，閾值標準達每毫升五○奈克，即構成毒駕犯罪，因而致人於死最重可處十年徒刑，十年內再犯致人於死最重處無期徒刑。

食藥署指出，該數值是儀器可判定依托咪酯陽性的最低濃度，採最嚴苛標準，遏止毒駕。

新北市列管毒品人口黃國維，七月十四日吸食含依托咪酯成分的電子煙後，涉以時速破百公里毒駕撞死警員黃瑋震，且全台接連發生多起依托咪酯肇事案，重大危害引發社會重視毒駕議題。

毒駕新法上路後認定毒駕為「抽象危險犯」，刪除服用毒品「致不能安全駕駛」要件，行為人駕駛動力交通工具，經尿檢值所含毒品符合行政院公告的品相達一定濃度，就認定有危害用路人之虞，無需認定個案是否造成具體危險事實，須受刑事處罰。

此次公告新增「α-吡咯烷基苯異己酮（俗稱彩虹煙、第三級毒品）」、「依托咪酯」、「美托咪酯」、「異丙帕酯」等四項國人近期常見施用毒品成分，明定尿液檢驗濃度閾值皆為每毫升五○奈克（50ng／mL）。

未來駕駛人若毒品尿檢值確認判定超標即為毒駕，依刑法公共危險罪送辦，毒駕致人於死處三至十年有期徒刑，致人重傷者處一至七年有期徒刑，十年內再犯致人於死最重處無期徒刑。

依托咪酯在臨床上屬於「超短效麻醉藥」，由醫師透過靜脈注射，達到快速麻醉的目的。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，依國際文獻指出，依托咪酯在血液中的濃度若達到每毫升二三○奈克，就會出現麻醉效果。衛福部以尿檢每毫升五十奈克作為標準，是採最高標準防範毒駕。通常毒素於人體中殘留的數值，尿液會比血液高，毒駕者吸食後上路，經腎臟代謝尿液能即時反應，吸食後若未排尿，幾乎都能攔截到吸食者。