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喪屍煙彈等毒駕尿檢值明定每毫升50納克 撞死人最重判10年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

「依托咪酯」等毒品經法務部審議提升為第二級毒品，為落實毒駕零容忍，防範毒駕致人死傷，法務部預告修正依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯及彩虹煙，尿檢值皆為每毫升50納克，超標即構成毒駕犯罪，因而致人於死最重可處10年徒刑。

俗稱「喪屍煙彈」的毒品依託咪酯，施用後肇事發生重大傷亡事件頻傳，今年11月5日經衛福部食藥署修正納入「濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度」公告範圍。

法務部本月11日隨即預告修正「中華民國刑法第185條之3第1項第3款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」其中「α-吡咯烷基苯異己酮（俗稱彩虹煙，合成卡西酮類為第三級毒品）」、「依托咪酯」、「美托咪酯」、「異丙帕酯」明定濃度值，皆為每毫升50納克（50ng／mL ）。

未來駕駛人遭檢驗確認判定依托咪酯等毒品達每毫升50納克，就是毒駕，依刑法公共危險罪章第185條之3第1項送辦，毒駕致人於死處3年至10年有期徒刑，致人重傷者處1年至7年有期徒刑，10年內再犯致人於死最重處無期徒刑。

據了解，依托咪酯原本是用於全身麻醉的靜脈注射鎮靜劑，作用時間極短，不肖業者加熱調和至電子煙油，分裝成電子煙彈，從夜店及社群媒體上兜售，廣為流傳在年輕族群，更有販售的不法上游業者交代下游買家，零售金額不得低於成本2倍，不能打破市場行情。

查獲依托咪酯的官警指出，此種毒品施用後會出現無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，無法講話、站不穩身體從腰部對折、扭來扭去，宛如殭屍，又被稱作「喪屍煙彈」，毒品藥效約15至20分鐘，施用者會不經意持續施用，具有成癮性。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

「依托咪酯」遭不肖業者加熱調和至電子煙油，分裝成電子煙彈，從夜店及社群媒體上兜售，廣為流傳在年輕族群。記者蕭雅娟／攝影
「依托咪酯」遭不肖業者加熱調和至電子煙油，分裝成電子煙彈，從夜店及社群媒體上兜售，廣為流傳在年輕族群。記者蕭雅娟／攝影
彩虹煙示意圖。圖／報系資料照
彩虹煙示意圖。圖／報系資料照
「依托咪酯」遭不肖業者加熱調和至電子煙油，分裝成電子煙彈，從夜店及社群媒體上兜售，廣為流傳在年輕族群。記者蕭雅娟／攝影
「依托咪酯」遭不肖業者加熱調和至電子煙油，分裝成電子煙彈，從夜店及社群媒體上兜售，廣為流傳在年輕族群。記者蕭雅娟／攝影
「依托咪酯」等毒品經法務部審議提升為第二級毒品，法務部預告修正依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯及彩虹煙，尿檢值皆為每毫升50納克，超標即構成毒駕犯罪。記者蕭雅娟／攝影
「依托咪酯」等毒品經法務部審議提升為第二級毒品，法務部預告修正依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯及彩虹煙，尿檢值皆為每毫升50納克，超標即構成毒駕犯罪。記者蕭雅娟／攝影

喪屍煙彈 毒品 毒駕

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