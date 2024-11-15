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豐原醫院美沙冬給藥站搬遷 藥癮患者飲藥時更隱密便利

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

社會藥物濫用情形日益增加，相關醫療需求多，衛福部豐原醫院為增加藥癮患者飲藥時隱密性、改善工作人員、藥癮者環境安全及便利性，美沙冬給藥站本月已搬遷至急診大樓外側門，擴大給藥站空間。

豐原醫院表示，美沙冬替代治療是可有效降低因使用海洛因毒品所造成個人及社會傷害。臨床上用於治療鴉片類藥物成癮已長達40多年，是相關研究、治療經驗最多藥物，且已被國際認可為有效而安全的治療方式。

美沙冬是一種全合成類似鴉片的物質，作用在與海洛因代謝物相同的位置，可有效抑制海洛因的戒斷症狀，屬於鴉片類二級管制藥品，因成癮性低，在醫師的評估與治療下，每日口服美沙冬藥物安全性高。

自民國96年起衛福部豐原醫院精神科即成立美沙冬替代療法門診，開始持續給藥服務至今日，為山屯區的藥癮戒治機構重要之地，造福藥癮者重要的戒治資源。

目前考量接受美沙冬替代療法患者常有其他共病疾病需求，如後天免疫缺乏症候群、B型肝炎、C型肝炎、肺結核等疾病，將進一步提供全面照護與治療、個人化支持，有效管理多重健康問題。

豐原醫院精神科團隊對藥癮部分提供美沙冬替代療法，也提供個別化健康評估、定期檢查、心理諮詢服務，讓服務個案能夠帶來希望及重獲健康的機會。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

豐原醫院李永恒院長（左)與精神科主任余俊彥醫師(右)會勘新擴建美沙冬給藥站。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院李永恒院長（左)與精神科主任余俊彥醫師(右)會勘新擴建美沙冬給藥站。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院李永恒院長(左三)率領精神科團隊重新擴藥癮治療給藥點，提升美沙冬替代治療的可近性與便利性，協助有心戒除海洛因藥癮者。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院李永恒院長(左三)率領精神科團隊重新擴藥癮治療給藥點，提升美沙冬替代治療的可近性與便利性，協助有心戒除海洛因藥癮者。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院美沙冬給藥站於11月已搬遷至急診大樓外側們，為藥癮患者提供飲藥時隱密性及改善工作人員環境安全。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院美沙冬給藥站於11月已搬遷至急診大樓外側們，為藥癮患者提供飲藥時隱密性及改善工作人員環境安全。圖／衛福部豐原醫院提供

B型肝炎 患者 豐原

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