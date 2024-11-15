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越籍移工夥同女友搶苗栗銀樓 警逮女、男竄入稻田消失

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗市中正路一家銀樓昨午4點多發生遭搶，警方立即成立專案小組追查，初步掌握是一對越籍男女移工犯案，昨晚先逮獲騎車接應的女友，拘捕男主嫌時卻被他摸黑逃竄到稻田，警方請民間救援協會協助搜捕，最後仍功而返，目前持續查緝中。

苗栗市南苗市場旁中正路的老字號銀樓，昨下午4時20分許報案，指有一名戴鴨舌帽、口罩和穿藍色外套的男子，佯裝買金飾，趁店員不注意，徒手搶走1條3兩項鏈、1枚3錢戒指，損失約30萬元。搶匪得手後徒步往市場內逃逸後，同夥騎機車接應逃跑，而老闆兒子追趕時不慎在騎樓摔倒。

警方成立專案小組擴大調閱監視器追查，發現搶匪搭乘接應的機車離開，立即以車追人，昨晚10點查獲接應的越籍女共犯（28歲），經她交代同鄉男友藏身處後，大批警力前往圍捕時，男嫌察覺異狀跳入稻田後摸黑逃逸無蹤；警方連夜動員山城救援協會等大批民間社團協助搜尋，但搜捕到今天凌晨約2點仍無所獲，目前持續查緝中。

警方連夜動員山城救援協會等大批民間社團協助搜尋，但搜捕到今天凌晨約2點仍無所獲，目前持續查緝中。圖／民眾提供
警方連夜動員山城救援協會等大批民間社團協助搜尋，但搜捕到今天凌晨約2點仍無所獲，目前持續查緝中。圖／民眾提供
男主嫌昨夜跳入稻田後摸黑逃逸無蹤，警方連夜動員大批民間社團協助搜尋，但仍無所獲，正持續查緝中。圖／民眾提供
男主嫌昨夜跳入稻田後摸黑逃逸無蹤，警方連夜動員大批民間社團協助搜尋，但仍無所獲，正持續查緝中。圖／民眾提供

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