越籍移工夥同女友搶苗栗銀樓 警逮女、男竄入稻田消失

苗栗市中正路一家銀樓昨午4點多發生遭搶，警方立即成立專案小組追查，初步掌握是一對越籍男女移工犯案，昨晚先逮獲騎車接應的女友，拘捕男主嫌時卻被他摸黑逃竄到稻田，警方請民間救援協會協助搜捕，最後仍功而返，目前持續查緝中。

苗栗市南苗市場旁中正路的老字號銀樓，昨下午4時20分許報案，指有一名戴鴨舌帽、口罩和穿藍色外套的男子，佯裝買金飾，趁店員不注意，徒手搶走1條3兩項鏈、1枚3錢戒指，損失約30萬元。搶匪得手後徒步往市場內逃逸後，同夥騎機車接應逃跑，而老闆兒子追趕時不慎在騎樓摔倒。