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影／亡命之徒！高雄毒犯拒逮竟駕車衝撞警車 警連開9槍拉下車制伏

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣枋寮分局與高雄市湖內分局日前查緝呂姓毒品通緝犯時，呂嫌拒絕下車受檢，還駕車加速衝撞警方偵防車，造成車頭受損，員警立即拔槍朝呂嫌自小客車輪胎連開9槍，將他從車內拉下逮捕，並在其身上和家中查獲毒品及槍枝零組件等。

40歲的呂姓通緝犯因毒品案，分別被判4年及2個月有期徒刑確定，為籌湊逃亡費用，竟繼續在高雄市販毒，不知悔改行徑囂張。枋寮警分局偵查隊日前接獲情資後，與高雄市湖內分局偵查隊組成專案小組長期跟監蒐證。

警方見時機成熟，日前前往高雄市燕巢區呂嫌常出沒處埋伏，見呂嫌駕車出現立即上前攔檢盤查，沒想到呂嫌一見到警察，立即油門一踩加速逃逸，見警方偵防車攔阻在前仍一頭衝撞上去，造成偵防車頭受損。

警方見情況危急立即拔槍，當場對空及朝呂嫌自小客車輪胎連開9槍，強勢將他從車內拉出後當場逮捕，並查扣安非他命33.61公克、現金1萬4000元。事後警方帶呂嫌返回其住所，查扣槍身、槍管及撞針等槍枝零組件、海洛因1.16公克、大麻0.37公克。

警方訊後依涉嫌毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務等罪嫌，將呂嫌移送橋頭地方檢察署偵辦，並持續追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

呂嫌拒絕下車受檢，還駕車加速衝撞警方偵防車，員警立即拔槍朝呂嫌自小客車輪胎連開9槍，將他從車內拉下逮捕。圖／警方提供
呂嫌拒絕下車受檢，還駕車加速衝撞警方偵防車，員警立即拔槍朝呂嫌自小客車輪胎連開9槍，將他從車內拉下逮捕。圖／警方提供
呂嫌拒絕下車受檢，還駕車加速衝撞警方偵防車，造成車頭受損。圖／警方提供
呂嫌拒絕下車受檢，還駕車加速衝撞警方偵防車，造成車頭受損。圖／警方提供
呂嫌拒絕下車受檢，還駕車加速衝撞警方偵防車，造成車頭受損。圖／警方提供
呂嫌拒絕下車受檢，還駕車加速衝撞警方偵防車，造成車頭受損。圖／警方提供
警方在呂嫌身上和家中查獲毒品及槍枝零組件等。圖／警方提供
警方在呂嫌身上和家中查獲毒品及槍枝零組件等。圖／警方提供

毒品 通緝 高雄市

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