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嘉義深夜街頭棍棒砸店、少年開槍還擊 警迅速逮5嫌
嘉義市南京路某住家昨晚遭4名年輕人持棍棒亂砸，住家1名少年持槍還擊，現場一哄而散，警方趕抵現場，查扣槍枝為具嚇阻作用瓦斯槍，無人受傷，警方案後3小時，將鄭姓犯嫌等4人及黃姓少年全數逮捕並通知到案，起因債務糾紛，上午訊問後分別移送地檢署及地院偵辦。
嘉市第一警分局八掌派出所昨晚9點獲報，南京路住家遭人持棍棒砸毀住家玻璃門等物品，隨即離去，經網路社群媒體露出「持棍棒砸損玻璃門、店家持槍還擊」情事。
警方漏夜追查，查知是鄭姓犯嫌與該處住家民眾有債務糾紛，引發衝突，鄭姓犯嫌糾集3名友人分持棍棒砸毀玻璃門，住家黃姓少年見狀遂持瓦斯鋼瓶槍枝回擊。警方案發後3小時，將鄭姓犯嫌等4人及黃姓少年全數通知到案，查扣犯案工具棍棒4支及瓦斯鋼瓶槍1支等物品。
警方將鄭姓犯嫌等5人，依刑法妨害秩序、毀損等罪嫌，移送地檢署及地院少年法庭偵審。黑色豪門企業Line群組昨晚PO一段鬥毆影片，地點發生在嘉市南京路上某住家，突然有4名年輕人持棍棒在宮廟門口亂砸物品，後來屋內有2名男子衝出，其中1名男子持槍朝年輕人逃逸方向開了數槍。
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