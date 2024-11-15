首例！躲綠島種大麻 自備發電機

台東縣警察局破獲首件離島種植大麻案，47歲江姓主嫌利用台東離島「偏遠中的偏遠」的地理環境，夥同2名共犯，在綠島山區貨櫃屋內種植大麻。記者尤聰光／攝影 江姓男子夥同吳姓、邱姓男子在台東縣綠島設貨櫃屋種大麻，警方搜出市價一八○萬元的大麻活株廿八株、乾燥株廿五株，首次在綠島查獲大麻栽種，拘提三人依毒品罪移送。檢方聲押禁見江獲准，命吳五萬元交保，邱請回，追查是否已將大麻銷至本島。

警方調查，四十七歲江姓、四十七歲吳姓、六十二歲邱姓男子是台中市人，江曾在綠島經營浮潛生意，認識不少在地人，今年四月向不知情友人在綠島山區租地放置兩個貨櫃屋，夥同吳、邱種大麻，購買四部發電機使用，避免因用電異常引起出租友人或台電公司注意。

台東縣刑警大隊上月接獲情資，本月十一日搜索，在貨櫃屋搜出大麻活株廿八株、乾燥株廿五株及大麻粉末、殘渣、吸食器、電子磅秤、發電機、燈具、霧化機、烘乾機、除濕器，同步在台中拘提江、吳及邱。

江、吳稱，首次嘗試種大麻，若成功打算運至本島販賣，尚未賣出就被查獲；邱稱，負責看守貨櫃屋，不知是種大麻。警方說，犯嫌利用偏遠離島種大麻，規避警方查緝，不排除已銷至本島，持續追查。

有當地居民說，貨櫃屋位於山區，原以為要經營民宿，但只放兩個貨櫃屋，不像做民宿，又常有人進出，感覺「怪怪的」，沒想到是種大麻。

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