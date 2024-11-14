口罩男搶走項鍊、戒指秒跑 苗栗銀樓搶案警方追緝中

苗栗市中正路上一間銀樓今(14日)下午4點左右發生搶案，1名穿藍色外套，戴著帽子、口罩的男子走進銀樓，向老闆娘表示想買金飾，趁店家將金飾放到展示台上時，突然搶走1條項鍊、1枚戒指就直衝門外逃逸，案發後店家立即報警，警方正調查追緝中。

據了解，案發這間銀樓早在數年前也曾被匪徒持榔頭敲破櫥櫃搶走金飾，今天再度發生搶案，老闆娘驚嚇之餘也立刻報警，目前警方已封鎖現場，並調閱監視器畫面追緝中；至於搶匪詳細身分、犯案動機仍有待調查釐清。