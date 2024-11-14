口罩男搶走項鍊、戒指秒跑 苗栗銀樓搶案警方追緝中
苗栗市中正路上一間銀樓今(14日)下午4點左右發生搶案，1名穿藍色外套，戴著帽子、口罩的男子走進銀樓，向老闆娘表示想買金飾，趁店家將金飾放到展示台上時，突然搶走1條項鍊、1枚戒指就直衝門外逃逸，案發後店家立即報警，警方正調查追緝中。
據了解，案發這間銀樓早在數年前也曾被匪徒持榔頭敲破櫥櫃搶走金飾，今天再度發生搶案，老闆娘驚嚇之餘也立刻報警，目前警方已封鎖現場，並調閱監視器畫面追緝中；至於搶匪詳細身分、犯案動機仍有待調查釐清。
銀樓老闆娘透露，該名男子11日晚上就曾以類似裝扮上門過，聲稱要等在對面挑選衣服的老婆，自己到銀樓挑選金飾，因為停留快2小時，所以對該男子印象深刻。今天下午該男雖戴帽子和口罩，但她仍一眼就認出來，才因此降下戒心，沒想到男子趁金飾拿上櫃檯面時，搶了拔腿就跑。
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