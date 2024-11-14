快訊

12強Live／中華拚2連勝 黃子鵬先發力抗多明尼加威能帝

天兔颱風17:30發陸警 屏東、恆春首波警戒「3地」恐也列入

台大醫院開第一槍「不用波波醫」 林口長庚院長說話了

口罩男搶走項鍊、戒指秒跑 苗栗銀樓搶案警方追緝中

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗市中正路上一間銀樓今(14日)下午4點左右發生搶案，1名穿藍色外套，戴著帽子、口罩的男子走進銀樓，向老闆娘表示想買金飾，趁店家將金飾放到展示台上時，突然搶走1條項鍊、1枚戒指就直衝門外逃逸，案發後店家立即報警，警方正調查追緝中。

據了解，案發這間銀樓早在數年前也曾被匪徒持榔頭敲破櫥櫃搶走金飾，今天再度發生搶案，老闆娘驚嚇之餘也立刻報警，目前警方已封鎖現場，並調閱監視器畫面追緝中；至於搶匪詳細身分、犯案動機仍有待調查釐清。

銀樓老闆娘透露，該名男子11日晚上就曾以類似裝扮上門過，聲稱要等在對面挑選衣服的老婆，自己到銀樓挑選金飾，因為停留快2小時，所以對該男子印象深刻。今天下午該男雖戴帽子和口罩，但她仍一眼就認出來，才因此降下戒心，沒想到男子趁金飾拿上櫃檯面時，搶了拔腿就跑。

案發這間銀樓早在數年前也曾被匪徒持榔頭敲破櫥櫃搶走金飾，今天再度發生搶案，老闆娘驚嚇之餘也立刻報警，目前警方已封鎖現場，並調閱監視器畫面追緝中。圖／警方提供
案發這間銀樓早在數年前也曾被匪徒持榔頭敲破櫥櫃搶走金飾，今天再度發生搶案，老闆娘驚嚇之餘也立刻報警，目前警方已封鎖現場，並調閱監視器畫面追緝中。圖／警方提供
苗栗市中正路上一間銀樓今(14日)下午4點左右發生搶案，損失1條項鍊、1枚戒指，案由警方調查追緝中。圖／警方提供
苗栗市中正路上一間銀樓今(14日)下午4點左右發生搶案，損失1條項鍊、1枚戒指，案由警方調查追緝中。圖／警方提供

老闆娘 金飾 銀樓

延伸閱讀

臨牌車占用人行道遭拖吊 苗栗男要報失竊與警爭論「吃案」

盤點2024熱門4款「香奈兒配飾」必入！絨毛耳罩、山茶花胸針還有長項鍊都時髦滿點

身分曝光！銀樓被搶正義姐「一把抓」制伏歹徒 與出手男子是夫妻

影／台東男子持榔頭搶劫銀樓 妙齡女子率先挺身而出制止

相關新聞

口罩男搶走項鍊、戒指秒跑 苗栗銀樓搶案警方追緝中

苗栗市中正路上一間銀樓今(14日)下午4點左右發生搶案，1名穿藍色外套，戴著帽子、口罩的男子走進銀樓，向老闆娘表示想買金...

「依托咪酯」升級第二級毒品 毒駕尿液檢驗濃度值也預告修法

法務部毒品審議委員會今審議通過「依托咪酯」類提升為第二級毒品，施用或持有該類毒品，屬犯罪行為有刑事責任。另，為落實毒駕零...

地方查毒菸無權銷毀、沒入 林奕華籲中央修法

台北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安出席行政院會，具體向行政院長卓榮泰建議，即刻研議啟動「菸害防制法」修法，於菸害防制法...

政院稱吸毒人口降 蘇俊賓不認同：2關鍵可能藏龐大黑數

行政院今通過「新世代反毒策略行動綱領」第三期，決議明年編列150億元加強反毒工作，法務部也報告第一期及第二期工作已讓施用...

喪屍煙彈網路易取得 葉元之批各機關互踢皮球

行政院長卓榮泰今宣布未來4年編列150億元反毒，並將俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品（依托咪酯）列為二級毒品。國民黨立委葉元之...

喪屍煙彈升級第二級毒品 檢察官曝「持有煙彈即犯罪」

俗稱「喪屍煙彈」的第三級毒品依托咪酯，濫用案件量劇增，已釀多人死亡，法務部毒品審議委員會今上午10時召開學者專家會議，投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。