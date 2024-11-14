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政院稱吸毒人口降 蘇俊賓不認同：2關鍵可能藏龐大黑數

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

行政院今通過「新世代反毒策略行動綱領」第三期，決議明年編列150億元加強反毒工作，法務部也報告第一期及第二期工作已讓施用人口逐年下降，但桃園副市長蘇俊賓不認同，指「施用樣態與族群移轉」與「新興毒品檢驗落差」可能還有龐大黑數。

行政院長卓榮泰表示，施用毒品的類型會不停轉變，已指示衛福部強化新興毒品檢驗能量，確保不留空窗期，並強調毒品防制攸關社會安全及國家發展，呼籲各級政府攜手合作共同防治。

蘇俊賓指出，法務部報告顯示過去推動反毒策略期間的施用毒品人數與初次使用者下降，但中央與地方近幾年查緝總量逐年不斷增加，統計數字顯然無法反映真實情況。

蘇俊賓表示，現行吸毒型態不斷轉變，吸食者大量移轉到白領階級，而新興毒品氾濫，不僅傳播容易，隱蔽性又高，檢測難度大，相關黑數也無法在報表顯現，政府須加強對此類數據的掌握，制定完善策略。

檢視過往2期「反毒策略行動綱領」，驗毒與識毒的數據遠低於其他項目，源頭檢驗能量不足，即便好不容易掌握風險個案，也會因舉證不易，錯失公權力介入或輔導、矯正良機。然而，第3期的經費分配，驗毒的經費比例甚至比前2期還低。

蘇俊賓直言，新興毒品的檢驗難度與舉證難度高，大量的黑數只是讓表面數據好看，無法實際解決問題。

蘇俊賓提醒，依托咪酯即將公告為2級毒品，此舉可能提升該毒品交易成本，促使市場出現替代的新興毒品，未來需加強檢驗能量，防範新型毒品流通。

另外，電子菸已不僅僅是菸害防治的議題，更是新興毒品的最大載具。然相關設備與技術已成普羅大眾可輕易取得內容，購買途徑也無處不在，已成公共安全隱患。

針對電子菸議題，台北市副市長林奕華和新北市副市長朱惕之也呼籲提升電子煙管制強度，衛福部長邱泰源則回應此部分將研議修法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

行政院今通過「新世代反毒策略行動綱領」第三期，法務部報告第一期及第二期工作已讓施用人口逐年下降，但桃園副市長蘇俊賓指「施用樣態與族群移轉」與「新興毒品檢驗落差」可能還有龐大黑數。本報資料照片
行政院今通過「新世代反毒策略行動綱領」第三期，法務部報告第一期及第二期工作已讓施用人口逐年下降，但桃園副市長蘇俊賓指「施用樣態與族群移轉」與「新興毒品檢驗落差」可能還有龐大黑數。本報資料照片

反毒 毒品 蘇俊賓

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