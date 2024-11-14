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喪屍煙彈升級第二級毒品 檢察官曝「持有煙彈即犯罪」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

俗稱「喪屍煙彈」的第三級毒品依托咪酯，濫用案件量劇增，已釀多人死亡，法務部毒品審議委員會今上午10時召開學者專家會議，投票表決通過依托咪酯等三項化學物質，改列為第二級毒品，將函請行政院正式公告。

新興毒品「依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯」今年8月5日由行政院正式增列為三級毒品，檢警近期毒品專案中，大規模掃蕩依托咪酯，青少年濫用問題浮上檯面；法醫研究所日前檢驗疑起死亡案件，死者身上驗出依托咪酯成分，報請毒品審議委員會審查。

有檢察官直言，依托咪酯通常用電子煙方式食用，相較於施用安非他命還得偷偷摸摸用打火機燒烤玻璃球吸食，相較取得方便、施用也便利，因此濫用情形日益嚴重。

一名主任檢察官指出，依托咪酯若只以三級毒品處理，施用、持有者實務上僅有裁罰，持有純質淨重5公克以上者才能處有期徒刑併科罰金，但依托咪酯型態是添加進入電子煙油當中，沒辦法驗純值質淨重；如今將改為第二級毒品後，「持有者即犯罪」，未來只要查扣到含有其成分的煙彈就能處置，且施用者也可以戒癮、觀察勒戒。

今法務部毒品審議委員會今上午10時召開學者專家會議，由委員投票表決，「依托咪酯」等三項物質升級第二級毒品，將函請行政院正式公告。

毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金；引誘他人施用第二級毒品者，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金；施用第二級毒品者，可處三年以下有期徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

俗稱喪屍煙彈的依托咪酯濫用日益嚴重，法務部今通過依托咪酯等三項化學物質，改列為第二級毒品，將函請行政院正式公告。圖／報系資料照
俗稱喪屍煙彈的依托咪酯濫用日益嚴重，法務部今通過依托咪酯等三項化學物質，改列為第二級毒品，將函請行政院正式公告。圖／報系資料照

投票 毒品 行政院

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