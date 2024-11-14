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獨／喪屍煙彈改列二級毒品 醫師、刑警分析未來影響

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獨／喪屍煙彈改列二級毒品 醫師、刑警分析未來影響

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

俗稱喪屍煙彈的依托咪酯濫用日益嚴重，醫界指出，相較有醫療價值的大麻訂在二級、喪屍煙彈僅三級，卻造成數起重大悲劇，就足夠思考政府對毒品定義和規範是否恰當。刑警也指出，二級以上有明確有期徒刑處分，也是毒品人口最在乎的。

法務部次長黃世杰今天出席行政院會後記者會時證實，毒審會已將「依托咪酯」，以及有相似功能的「美托咪酯」、「異丙帕酯」等三項化學物質改列為第二級毒品，未來會循程序函請行政院做正式公告，未來犯罪行為刑度都會提升，單純持有也會構成犯罪行為。

力挺大麻合法化的醫師賴彥合認為，毒品分級政策「很複雜」，雖然定時都會開會審議，也邀請各方專家學者，不過大多就是同一群人，不太容易納得進新聲音。依托咪酯是醫療領域廣泛使用的麻醉藥物，屬於第四級管制藥品，先前毒品分級未提升有很大的原因是因為醫療上仍有用途，若升級，醫療層面上的使用也會被限縮影響，「就跟K他命一樣」。

賴彥合也指出，相較依托咪酯，大麻的醫療價值已經非常確立，各國有醫療大麻政策的歷史有些長達十多年，現在訂在二級毒品，根本很難取得樣本；美國都已經準備從一級降至三級，台灣連個CBD都管的風聲鶴唳。大麻成癮的人不是說沒有，但比例其實沒有想像中那麼高，研究過去平均大概就是10％，為何不去像國外取經，多多比較不同政策的好與壞？

新竹資深緝毒刑警指出，「毒品危害防制條例 」第二條指出，毒品的分級可依其成癮性、濫用性及對社會危害性作為區分標準，從實務觀察，起初依托咪酯並未有很多人吸食，如今卻在短時間內普及化，且吸食者根本沒有戒毒的打算，這就構成成癮性與濫用性。

該刑警認為，政府應盡快將依托咪酯提升毒品分級至二級，因為三級以下毒品僅有行政處分，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，但二級以上則有明確有期徒刑處分，這也是毒品人口最在乎的，關鍵在於服刑被關與否。

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俗稱喪屍煙彈的依托咪酯濫用日益嚴重，法務部次長黃世杰今天出席行政院會後記者會時證實已將「依托咪酯」等三項化學物質改列為第二級毒品。圖／報系資料照
俗稱喪屍煙彈的依托咪酯濫用日益嚴重，法務部次長黃世杰今天出席行政院會後記者會時證實已將「依托咪酯」等三項化學物質改列為第二級毒品。圖／報系資料照
新竹資深刑警認為，政府應盡快將依托咪酯提升毒品分級至二級，因為三級以下毒品僅有行政處分，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，但二級以上則有明確有期徒刑處分。圖／警方提供
新竹資深刑警認為，政府應盡快將依托咪酯提升毒品分級至二級，因為三級以下毒品僅有行政處分，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，但二級以上則有明確有期徒刑處分。圖／警方提供

喪屍煙彈 大麻 毒品 警察 醫師

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