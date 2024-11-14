政院投入150億反毒 喪屍煙彈列二級毒品

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】為了擴大毒品查緝、反毒教育與戒毒，行政院要再投入150億！行政院長卓榮泰14日宣布，將執行「新世代反毒策略行動綱領」第三期150億元，盼透過緝毒、驗毒、戒毒、識毒與綜合規劃5大面向，減少毒品氾濫。法務部長黃世杰也宣布，將俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯從3級列為2級，未來刑度會增加，也會強化查緝力道。

5大管道減少毒害

行政院發言人李慧芝14日轉述卓榮泰裁示指出，卓院長希望透過緝毒，加強對毒品壓制力道、阻絕毒品於境外，還有驗毒，提升特定毒品等級，並請衛福部強化查驗新興毒品量能；推動戒毒，防止青少年吸毒與抑制再犯；加強識毒：落實反毒機制，地方政府完善通報機制，還有綜合規劃，以跨部會合作強化反毒力道。

法務部保護司代理司長林嚞慧表示，「新世代反毒策略行動綱領」第三期重點工作在緝毒層面，持續強化查緝力道，同時因應毒品交易虛擬化、網路化及國際化，統合緝毒機關偵查量能，以科技查緝為手段，強化國際合作交流、情資共享及數據整合。

從司法與教育著手

「盼透過多重機制，讓成癮者回歸社會！」法務部官員指出，戒毒層面則以深耕處遇資源、強化轉銜機制為目標，透過提升緩起訴處分與處遇質量、提升藥癮醫療與社區復健質量、推動警檢即早轉介之貫穿式保護及整合獄政與社區落實出監轉銜等機制，並因應特殊族群需求，發展女性與兒少藥癮者處遇服務。

第三期「行動綱領」還包括：強化防制新興毒品及大麻宣導作為、建構友善接納環境與兒少防護網絡為工作重點，以強化分眾、分級識毒宣導、推動友善接納環境、毒品清查及通報網絡、完備在學個案輔導及服務網絡、強化涉毒兒少防護網絡及家庭支持服務等措施，建構拒毒環境及保護兒少身心安全。

強化依托咪酯查緝

另外，卓榮泰也先前在治安會報宣布，將「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）自第三級毒品列為第二級毒品，以期更有效遏止與全面防範。黃世杰也在14日行政院記者會宣布，依托咪酯經過毒品審議會議討論後，決議列為第二級毒品。未來會請司法機關強化查緝與查扣，衛福部強化網路查緝與國健署強化取締電子煙。

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